Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Entrega del Premio Planeta 2025 al escritor Juan del Val. E. P.

Élite cultural

Crítica de televisión ·

Hay un discurso de acoso y derribo, de amateurización y frivolización

Borja Crespo

Borja Crespo

Martes, 21 de octubre 2025, 00:44

Comenta

Recuerdo, hace no mucho, estar haciendo tiempo en un centro comercial antes de entrar al cine a ver un filme programado únicamente en versión original, ... con subtítulos en español, en multisalas. Incomprensiblemente, cada vez es más habitual este hecho en la cartelera. Mientras combatía el tedio, observando a mi alrededor durante la espera, caí en la cuenta de que un grupo de niños celebraban un cumpleaños en una cadena de hamburguesas. El rey del día desenvolvía los regalos con fruición. Una camiseta de fútbol, una gorrita playera, un monstruo de esos de goma que se estira hasta el infinito…

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los pensionistas que no van a cobrar la paga extra esta Navidad
  2. 2 La ayuda de hasta 1.600 euros que pueden solicitar los nacidos entre 1962 y 2002
  3. 3 Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar
  4. 4 Las administraciones donde más toca la Lotería de Navidad en Andalucía: una está en Granada
  5. 5

    Una errata en la orden de derribo retrasa la demolición de la huerta de la Mariana de Granada
  6. 6 El Gobierno aprueba pantallas acústicas y nuevo pavimento en la Circunvalación de Granada, la N-432 y la N-340
  7. 7 La UGR niega haber autorizado un acto de Vito Quiles en la facultad de Derecho
  8. 8

    El Covirán asume los problemas en ataque y acude al mercado buscando un refuerzo
  9. 9 Roba la ropa de una casa, se la pone para robar en otra, se lleva una bici y lo sorprenden montado en ella
  10. 10

    Ángel Ibarra se retira: «Hemos conseguido que Granada acoja el acelerador con interés y con cariño»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Élite cultural

Élite cultural