Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Editorial

Batalla geopolítica

La necesidad de que Europa reduzca la dependencia extranjeraen infraestructuras críticas, como los microchips, es inaplazable

Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:20

Comenta

El caso de Nexperia ha vuelto a exponer la vulnerabilidad tecnológica e industrial europea. En un intento de proteger la seguridad nacional, el Ejecutivo holandés ... aprobó el mes pasado una norma que le permitiría tomar control de infraestructuras críticas –como los chips– en casos de emergencia. En respuesta, el Gobierno chino vetó la exportación de determinados componentes e inmediatamente cundió el pánico en el sector automovilístico. La decisión ya se ha hecho notar en Honda, Nissan y Bosch, que han suspendido parte de su producción a la espera de más noticias. La gravedad del asunto es ineludible y recuerda a la crisis ocurrida durante la Covid-19, cuando la escasez de semiconductores ocasionó unas pérdidas globales superiores a los 180.000 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada con epicentro en el mismo pueblo
  2. 2 Reservan mesa en un restaurante de Granada, llegan tarde y les dejan una mala reseña: «No puedo estar así un sábado por la noche»
  3. 3 El Serrallo Plaza unifica su imagen con el Nevada tras el cambio de propiedad
  4. 4 El árbol culo, la nueva y sorprendente atracción turística de Granada en Google Maps
  5. 5

    Rayan Zinebi, inconvocable con el primer equipo del Granada CF hasta enero
  6. 6

    Absuelven a una empleada del Clínico acusada de falsear su historial para cobrar más
  7. 7

    La investigación paralela del Ayuntamiento por las oposiciones señala a ocho policías
  8. 8 Tiene 37 años y ha cometido ya 80 robos: la Guardia Civil caza a un conocido ladrón de Granada
  9. 9 Aemet ya avanza cuándo habrá 28 grados en Granada y un 95% de lluvias
  10. 10 Ingresado en un hospital de Granada un hombre herido por un disparo en la cabeza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Batalla geopolítica