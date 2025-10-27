Casi me atraganto

Juan Sánchez Periodista Lunes, 27 de octubre 2025, 23:20 Comenta Compartir

Esto que están leyendo es posible gracias a un golpe de fortuna porque ayer estuve a un paso de morir atragantado mientras desayunaba. Estaba con mi café con leche y la rebanada de pan tostado con sus aderezos acompañado de fondo por un programa de televisión, en el que distintos contertulios analizan el día a día, cuando en la revista de prensa por los altavoces retumbó la frase: «La alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez es regresiva e involucionista». No daba crédito a lo que acababa de percibir por mis oídos y más cuando el periodista de turno advertía de que la cita la había pronunciado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una entrevista concedida al diario EL MUNDO.

De la alegría y la emoción estuve a un paso de ahogarme con la tostada. Y es que acababa de dejar de ser pueblerino y hasta provinciano para dar el salto al nivel estatal. Esto es como jugar en la liga de los mayores. Y todo gracias a un socialista que, nunca es tarde si la dicha es buena, se ha dado cuenta de la realidad que un servidor les viene trasladando cada martes, aunque caiga en 13. He de reconocer el esfuerzo que más de uno ha debido hacer para constatar lo del involucionismo, pero cuando se abren los ojos y se contempla esta corriente nadie es capaz de descolgarse de ella ni aferrándose al propio negacionismo ni al progresismo. Es que faltan argumentos de peso para cuestionar la involución. Esto es como una aparición mariana, para los creyentes, y cuando ocurre ya no hay manera de retornar al camino anterior; ya la vida de uno cambia para siempre y sigue la nueva senda en busca de un futuro mejor y esperanzador.

No quepo de gozo, la verdad. Alguno dirá que estoy haciendo una interpretación torticera de la máxima de Illa para acercar la ascua a mis intereses. Pero si somos sinceros y no hacemos trampas al solitario convendrán conmigo que la cita tiene una única lectura y es que somos aquellos que estamos hasta los pelos del proceder, sus ademanes, su chulería, sus formas y sus políticas, bueno las que les imponen sus socios, aunque él lo niegue hasta la saciedad, del ciudadano Pedro Sánchez la única opción a éste. Como me venga un poco arriba registro como formación política la corriente que inicié hace más de dos décadas cuando aterricé en Málaga: la del NSP. Unas siglas que a simple vista igual no dicen nada, aunque se les puede sacar muchas lecturas, pero la correcta es la de su germen: No Soy Progre. Tampoco de derechas. Dirán que soy indefinido, pero lo cierto es que donde mejor se está, a mi modo de ver, es en el equilibrio y eso sólo lo aporta el centro. Cuando de niño acompañaba a mi abuelo Jerónimo al mercado, él sacaba su balanza romana y la venta se cerraba cuando la misma se equilibraba, no cuando se iba para la derecha ni cuando viraba hacia la izquierda. El trato justo se sellaba en el centro.

El 22 de julio de 2019 el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, desde la tribuna de los diputados, en su turno de palabra durante el debate de investidura para la presidencia del Gobierno, con Pedro Sánchez como candidato, decía: «Vamos a hablar de su plan, vamos a hablar del Plan Sánchez. Y vamos a descifrar y a explicarle a los españoles qué es el Plan Sánchez. Miren, el Plan Sánchez es un plan por el cual el señor Sánchez se quiere perpetuar en el poder controlando la tele pública, las encuestas, criminalizando a los constitucionalistas y lavándole la imagen a sus socios: eso es el Plan Sánchez». Así se pronunciaba el dirigente del único partido de centro, obviando al CDS por lo que dicen sus siglas, del país. Fueron muchos los que se rieron en el hemiciclo, unos por cinismo, otros por bravuconería y los muchos por nerviosismo. Pero como ocurre siempre en la vida, cuando uno despunta en algo el sistema, colmado de golfos y corruptos, hace lo que sea para cortar de raíz el crecimiento. Eso es lo que siempre ha pasado en España con el centro y ahora a buen seguro que querrán hacer lo mismo con el involucionismo. Pues una cosa les voy a decir para que ahorren esfuerzos, ya le pueden ir pidiendo la motosierra a Milei, el que se la iba a pegar y ha ganado de calle las elecciones legislativas, si pretenden hacerme alguna muesca. Con permiso de mi corazón, a este involucionista nada ni nadie lo frena. Súbanse al carro y, como canturreaba el gran Javier Gurruchaga, 'Viaje con nosotros si quiere gozar // Viaje con nosotros a mil y un lugar // Y disfrute // De todo al pasar // Y disfrute // De las hermosas historias que les vamos a contar'.