La gallinita ciega

Armando Segura

Lunes, 1 de septiembre 2025, 23:24

Decimos que cuando alguien no sabe qué hacer, se limita a apagar incendios. La gallinita ciega no puede apagar incendios, ni reconstruir alcantarillas, ni que ... los trenes conserven su catenaria, ni tampoco que el paro sea el mayor de Europa. Todo eso son incidentes puntuales que no afectan a la buena marcha del «negocio». Puestos a no ver, la gallina no ve las charcas en que le empuja su falta de ideas.

