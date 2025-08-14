Arde media España

Rafael Civantos Jueves, 14 de agosto 2025, 22:15 Comenta Compartir

Los incendios forestales son la plaga de cada verano, una amenaza recurrente que transforma paisajes enteros en ceniza y deja tras de sí daños irreparables en la naturaleza y en la vida de las personas. Cada año, el calor extremo, la sequía y la acción humana se combinan para avivar fuegos que devoran bosques, campos y pueblos, poniendo a prueba la resistencia de comunidades enteras. La imagen de columnas de humo recortándose contra el cielo se ha vuelto, por desgracia, parte habitual del imaginario estival. Frente a este desafío, la prevención y la conciencia colectiva se erigen como las únicas barreras capaces de frenar la devastación que amenaza nuestro patrimonio natural cada verano.

Las causas de los incendios forestales son diversas y complejas, pero la acción humana destaca inevitablemente como el factor principal. Prácticas agrícolas imprudentes, descuidos en áreas recreativas, quemas controladas que se desbordan y actos deliberados de vandalismo conforman un abanico de situaciones donde la mano de la persona se convierte en detonante de la tragedia. A esto se suman la expansión urbana, la construcción irresponsable y la falta de educación ambiental, que aumentan la vulnerabilidad de los ecosistemas. Si bien los fenómenos naturales como los rayos pueden provocar fuegos, la realidad es que la mayoría de los incendios tienen su origen en acciones o negligencias humanas. Por ello, la responsabilidad colectiva y la vigilancia constante se presentan como herramientas indispensables para proteger nuestros bosques y garantizar su supervivencia frente a las amenazas recurrentes de cada verano.

Cuando el invierno llega y las temperaturas descienden, los incendios forestales finalmente ceden y dan paso a la calma. Es entonces cuando emerge una herramienta silenciosa y fundamental para la recuperación y la prevención: el ganado. Tradicionalmente, rebaños de ovejas, cabras y vacas han recorrido bosques y montes, alimentándose de pastos y matorrales que durante el verano pueden convertirse en combustible para el fuego. Este pastoreo, lejos de ser una costumbre obsoleta, representa una estrategia efectiva y sostenible para limpiar el suelo, reducir la carga vegetal y mantener los ecosistemas menos vulnerables a futuros incendios. La colaboración entre las personas ganaderas y la naturaleza se revela así como una alianza necesaria, donde la gestión inteligente y el respeto por los ciclos del entorno contribuyen a la protección y resiliencia de nuestros paisajes frente a las amenazas del fuego.

'Cuando el monte se quema, algo tuyo se quema'. Aquel slogan de los años 80 del siglo pasado, resulta ser una frase, sencilla y contundente, encierra una verdad profunda que a menudo pasa desapercibida tras las estadísticas y los titulares de cada verano. La pérdida de un bosque no es un drama ajeno ni remoto: significa la desaparición de un refugio para la fauna, la erosión de la tierra fértil, la alteración de los ciclos del agua y la quiebra de un equilibrio que sostiene la vida de comunidades enteras. Con cada hectárea consumida, arde también un pedazo de nuestro paisaje emocional y de la memoria colectiva que nos vincula al entorno.

La ceniza que el viento dispersa no solo es materia vegetal calcinada; son promesas verdes, posibilidades de futuro y la continuidad de una herencia común. Por eso, el compromiso con la prevención de incendios trasciende el deber institucional y se convierte en una llamada a la responsabilidad personal y comunitaria. Defender el monte es custodiar el legado que recibimos y que, inevitablemente, transmitiremos a quienes vengan después.