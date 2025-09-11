Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Siempre te recordaremos, Fina Cuerva

«Hay personas que dejan una huella imborrable en la vida de quienes tienen la fortuna de compartir con ellas un tramo del camino. Personas cuya presencia ilumina, cuya lealtad sostiene y cuya profesionalidad inspira. Una de esas personas, sin duda, ha sido Fina Cuerva, quien nos ha dejado de manera repentina y dolorosa en el día de ayer»

Aránzazu Martín Moya

Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería

Jueves, 11 de septiembre 2025, 22:47

Hay personas que dejan una huella imborrable en la vida de quienes tienen la fortuna de compartir con ellas un tramo del camino. Personas cuya ... presencia ilumina, cuya lealtad sostiene y cuya profesionalidad inspira. Una de esas personas, sin duda, ha sido Fina Cuerva, quien nos ha dejado de manera repentina y dolorosa en el día de ayer. Su pérdida nos ha sumido en un profundo desconcierto, en un vacío imposible de llenar, pero también en la necesidad de rendirle homenaje desde el corazón y desde la gratitud.

