Aranceles, defensa y soberanía alimentaria

David Baños Periodista Domingo, 6 de abril 2025, 23:25

No había ni una sola rosa. Como si esas maravillosas flores no quisieran ser cómplices. Sólo destacaban las enormes banderas de franjas y estrellas, con sus tradicionales rojo, blanco y azul. En ese escenario el casi octogenario magnate, convertido en presidente de los Estados Unidos, sacó su tablilla impresa, para anunciar los castigos que impondrá al resto del mundo en forma de aranceles.

Una intervención que ha dado la vuelta al mundo y forma parte de la historia de nuestro planeta. El primer disparo de una guerra comercial que ya ha tenido consecuencias dentro y fuera de USA. Lo que Donald Trump quiere es volver al pasado por decreto, a aquellos tiempos en los que su país lo dominaba todo. No sé si conseguirá de nuevo aglutinar tanto poder, de lo que estoy seguro es de que quedarán muchos cadáveres por el arcén, a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico.

El eslogan 'America First' le sirve al presidente norteamericano para mantener anestesiados a sus ciudadanos, para los que de momento es más importante defender la patria que sus economías familiares. Tiempo al tiempo. ¿Cuánto se encarecerá la vida para ellos y cuántos kilómetros de curvas peligrosas tendrán que soportar?

Aquí en Europa no tenemos apego a la unión. El norte siempre se ha creído superior al sur. Además, los sureños también tenemos nuestros complejos. En el viejo continente la bandera azul con el círculo de estrellas no levanta pasiones más allá del festival de Eurovisión. Ha llegado el momento de darle la vuelta a esta situación si queremos pintar algo en la nueva era geopolítica y económica que ha estrenado su prólogo esta semana. Se hace más necesario que nunca defender con una sola voz los intereses de los 450 millones de ciudadanos que forman parte de los 27 estados de la Unión Europea... ¿cómo? En primer lugar, defendiendo su soberanía alimentaria. La alimentación es una cuestión básica que debe ocuparnos y preocuparnos.

Afortunadamente, Europa mantiene una magnífica despensa y la agricultura en invernadero de Almería contribuye de manera fundamental a su grandeza. Si queremos asegurarla hay que apoyar decididamente a los productores europeos frente a los de países terceros. Se hace necesario identificar nuestros productos de los del resto frente al consumidor y promocionar sus beneficios.

El sector primario es ahora más importante que nunca, pues la agricultura, la ganadería y la pesca son la base de una alimentación saludable para todas las edades. Además, estas actividades asientan la población al territorio, defendiendo las zonas rurales del despoblamiento.

La defensa de Europa no se garantiza sólo comprando misiles y tanques, porque además de soldados necesitamos agricultores, ganaderos y pescadores. Hace sólo unos años, cuando todos nos escondíamos en casa de la covid-19, ellos se arriesgaron para que no nos faltarán los alimentos y hasta el día de hoy, nadie, en el Parlamento Europeo o en la Comisión se lo ha reconocido ni agradecido. Pero lo peor de todo es que sus demandas históricas no terminan de tenerse en cuenta. 'Europa first' de una vez por todas.