La RAE y la lengua española. Arequipa (Perú), 2025

La Real Academia Española (RAE) se fundó en Madrid en 1713, por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga (1650-1725), octavo marqués de ... Villena, quien fue también su primer director. La institución ha ido adaptándose a las exigencias y necesidades de la sociedad de su tiempo como una cuestión de Estado. Los estatutos vigentes, aprobados en 1993, establecen como objetivo fundamental de la Academia «velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad». Este compromiso se ha plasmado en la denominada 'política lingüística panhispánica', compartida con las otras veintidós corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Para alcanzar dichos fines, estudia e impulsa los estudios sobre la historia y sobre el presente del español, divulga los escritos literarios, especialmente clásicos, y no literarios que juzgue importantes para el conocimiento de tales cuestiones, y procura mantener vivo el recuerdo de quienes, en España o en América, han cultivado con gloria nuestra lengua. Asimismo, la RAE, como miembro de la Asociación de Academias de la Lengua Española, mantiene especial relación con las academias correspondientes y asociadas.

Actualmente, la institución está constituida por cuarenta y seis académicos de número vitalicios, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales, de acuerdo con lo establecido en los estatutos. El actual director es Santiago Muñoz Machado.

La Real Academia Española está situada en el número 4 de la calle Felipe IV de Madrid, en el distrito de Retiro, junto al Museo del Prado y la iglesia de los Jerónimos. Su edificio, de estilo clasicista y construido de acuerdo con el proyecto del arquitecto Miguel Aguado de la Sierra (1842-1896), fue edificado entre 1891 y 1894. En 2007, el Gobierno de España cedió a la Academia un nuevo edificio en los números 187 y 189 de la madrileña calle de Serrano, como sede del Centro de Estudios de la RAE y de la ASALE, con el fin de organizar mejor los trabajos académicos y los distintos proyectos panhispánicos.

Los Congresos Internacionales de la Lengua Española (CILE) constituyen foros universales de reflexión sobre el patrimonio y los retos de nuestro idioma común. Se celebran con periodicidad trienal en los países de la comunidad hispanohablante. El X CILE se lleva a cabo por vez primera en el Perú, en la ciudad de Arequipa en que nació Mario Vargas Llosa.

En julio pasado se presentó en esta ciudad el X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que va a tener lugar en esta ciudad peruana del 14 al 17 de este mes de octubre bajo el lema 'Grandes desafíos de la lengua española: mestizaje e interculturalidad, lenguaje claro y accesible, culturas digitales e inteligencia artificial' y estará organizado por la Real Academia Española (RAE) y el Instituto Cervantes (IC), junto con la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), y el país anfitrión. Durante cuatro días, el CILE constituirá un foro de reflexión sobre el español. Estará dividido en tres secciones temáticas e incluirá una sesión plenaria de homenaje en su ciudad natal al escritor y académico Mario Vargas Llosa, fallecido el pasado mes de abril. El director de la RAE y presidente de la ASALE, Santiago Muñoz Machado dio a conocer el programa académico del congreso y mencionó algunos de los nombres que se darán cita en Arequipa, en un encuentro que reunirá a alrededor de 260 conferenciantes y ponentes internacionales, entre ellos académicos, escritores, lingüistas, historiadores, pensadores, editores, creadores, profesores, periodistas y científicos.

Durante el X CILE de Arequipa también tendrán lugar otras actividades de naturaleza muy diversa. De entre las organizadas por la RAE, cabe destacar la presentación de la edición impresa del 'Diccionario histórico de la lengua española', una publicación que constará de diez extensos volúmenes consecuencia de un esfuerzo panhispánico, o la presentación de la edición conmemorativa de la RAE y la ASALE de la poesía reunida del peruano César Vallejo. También se organizará, en el marco del congreso, la exposición 'Diccionarismos', que conmemorará el centenario de la 15.ª edición del 'Diccionario de la lengua española', publicado en 1925.

Muñoz Machado hizo votos por que esta próxima cumbre del español sea una fuente de aprendizaje y favorezca la protección de una lengua que une a unos 600 millones de personas en todo el mundo. Los congresos internacionales de la Lengua Española, que, con periodicidad trienal, se celebran en los países de la comunidad hispanohablante, constituyen foros universales de reflexión sobre la situación, problemas y retos del español. Pretenden avivar la conciencia de corresponsabilidad de gobiernos, instituciones y personas en la promoción y en la unidad de la lengua, entendida como instrumento vertebrador de la comunidad iberoamericana en todos los órdenes, en diálogo con otras lenguas que son vivo patrimonio común de ella. Los anteriores congresos se celebraron en Zacatecas (México, 1997), Valladolid (España, 2001), Rosario (Argentina, 2004), Cartagena de Indias (Colombia, 2007), Valparaíso (Chile, 2010), Ciudad de Panamá (2013), San Juan (Puerto Rico, 2016), Córdoba (Argentina (2019) y Cádiz (2023).

El español como lengua mestiza y sus retos con la inteligencia artificial protagonizarán fundamentalmente el X Congreso Internacional de la Lengua Española de Arequipa, 2025.