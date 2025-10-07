Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La RAE y la lengua española. Arequipa (Perú), 2025

Antonio Ubago

Martes, 7 de octubre 2025, 00:02

Comenta

La Real Academia Española (RAE) se fundó en Madrid en 1713, por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga (1650-1725), octavo marqués de ... Villena, quien fue también su primer director. La institución ha ido adaptándose a las exigencias y necesidades de la sociedad de su tiempo como una cuestión de Estado. Los estatutos vigentes, aprobados en 1993, establecen como objetivo fundamental de la Academia «velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad». Este compromiso se ha plasmado en la denominada 'política lingüística panhispánica', compartida con las otras veintidós corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué había tanta Policía hoy en el centro de Granada?
  2. 2 Aemet adelanta la llegada de las lluvias a Granada: los días que más va a llover
  3. 3 Tres rutas otoñales para disfrutar en familia en Granada
  4. 4 La UGR busca a diestros de entre 18 y 60 años para enseñar a reducir los atracones de comida
  5. 5

    El Maracena ya tiene rival de Primera: el Valencia visitará la localidad
  6. 6 Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid plantea que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio
  7. 7 El documento «más importante que el testamento» que cuesta menos de 100 euros
  8. 8 Las extrañas nubes que aparecieron el sábado en el cielo de Granada
  9. 9

    Playa Granada estrenará en 2028 un nuevo hotel con parque acuático incluido
  10. 10 La recogida de la castaña única en España está en Granada: árboles plantados por los romanos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La RAE y la lengua española. Arequipa (Perú), 2025