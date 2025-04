Lenguas, dialectos y variedades en España

Estos términos lingüísticos que hoy nos ocupan son de precisa definición. Sin embargo, no son siempre así entendidos, con la exactitud adecuada debida para su ... significativa utilidad y especificación adecuada. Entre las varias clasificaciones que se ofrecen, esta de Isabel del Valle me parece de las más estructuradas que conozco.

España alberga una gran variedad de lenguas, dialectos y variantes lingüísticas que van más allá de los ampliamente conocidos como el castellano, el catalán, el gallego y el euskera. A menudo, estas lenguas menos conocidas permanecen en gran medida fuera del foco de atención nacional e internacional e incluso algunas de ellas están declaradas en peligro de extinción por la Unesco. Sin embargo, son parte integral de la riqueza cultural y lingüística de España.

En total, coexisten seis idiomas oficiales en España. El más hablado es, sin lugar a dudas, el castellano, que se extiende a lo largo y ancho del país como idioma predominante y lengua oficial. Sin embargo, más allá del castellano, existen otros idiomas que resultan ajenos y percibidos como desconocidos y hostiles para aquellos que no residen en las regiones donde se hablan de manera cotidiana.

El catalán

El catalán es una lengua cooficial en Cataluña, las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana. En el enclave del Valle de Arán, también se habla el aranés, una variante del catalán. Por su parte, el gallego se habla en Galicia, en el noroeste de España, y el euskera se encuentra en el País Vasco y Navarra, así como en algunas partes de Francia.

Más allá de estas, tan reconocidas, existen otras lenguas que merecen atención y aprecio por su singularidad y valor cultural. Estas formas de expresión son el resultado de la historia, la geografía y las diversas comunidades que han habitado y habitan el territorio español.

El aragonés

El aragonés es una lengua romance que evolucionó a partir del latín vulgar hablado en la región de Aragón. También se le conoce como altoaragonés o fabla aragonesa. Se habla principalmente en la provincia de Huesca y en el noroeste de Zaragoza. Reconocida como lengua propia por el Estatuto de Autonomía de Aragón, no está bajo el amparo de la oficialidad.

El canario

El canario es un dialecto del español con influencias guanches, portuguesas y africanas, que se desarrolló en las Islas Canarias. Aunque se considera una variante del español, el canario tiene algunas particularidades fonéticas y léxicas propias. La Academia Canaria de la Lengua, fundación dependiente del Gobierno de Canarias, se encarga del estudio, descripción y protección de la variedad lingüística canaria.

El andaluz

El andaluz es un conjunto de dialectos del español que se hablan en la región de Andalucía, y su origen se remonta al latín vulgar mezclado con influencias árabes y romances. No tiene reconocimiento oficial como lengua independiente, sino que, desde el punto de vista institucional, está definido como 'modalidad lingüística andaluza'. A pesar de ello, tiene características propias y riquísimas variantes regionales que, desde la Junta de Andalucía, abogan por estimular y fomentar como rasgo identitario.

El extremeño

El extremeño, también llamado estremeñu o castúo, es una lengua de origen asturleonés que no comparte tronco con el castellano. Se habla principalmente en la comunidad autónoma de Extremadura. No tiene un estatus oficial, aunque se encuentra reconocida por la Carta europea de las lenguas minoritarias o regionales. Por lo tanto, hay organismos internacionales que sí reconocen el extremeño como lengua propia, pero actualmente no hay consenso en España para otorgarle un reconocimiento oficial

El asturleonés

El asturleonés (asturlleonés) es una lengua romance que procede del latín, hablada en el noroeste de España, en las comunidades autónomas de Asturias y León. El primer documento escrito en asturiano, 'El Fueru d'Avilés', data del año 1155. Reconocida como lengua en peligro de extinción por la Unesco, no tiene un estatus oficial, pese a contar con un fuerte movimiento social por su reconocimiento.

El cántabro

El cántabro es una variante del asturiano que se habla en Cantabria y algunas zonas limítrofes. A pesar de su relación con el asturleonés, el cántabro se considera una variante dialectal propia. Actualmente, existen esfuerzos para su promoción y preservación.

Fala cacereña

La fala cacereña, también conocida como a fala de Xálima, es una lengua que mezcla influencias del galaico-portugués y el asturleonés, que se habla en algunas localidades del valle de Jálama, en la provincia de Cáceres (Extremadura). Cuenta con tres modalidades dialectales geográficas: el valverdeiru, el lagarteiru y el mañegu.

Declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y reconocida como lengua minoritaria por el Consejo de Europa, se considera un tesoro cultural de la región y ha experimentado un resurgimiento en los últimos años. En 2021 se publicó el primer diccionario, A Fala, que se repartió entre bibliotecas y centros educativos de la región.

El murciano

El dialecto murciano es una variante del español que se habla en la región de Murcia, con influencias del andaluz, del extremeño, del aragonés y del valenciano alicantino debido a la proximidad geográfica. Aunque es reconocido como una variante dialectal del castellano, no tiene estatus oficial y se encuentra en peligro de extinción. El panocho, por su parte, se considera extinto en la práctica debido a la presión de la castellanización y se estudia como parte del patrimonio lingüístico murciano.

Romaní ibérico

El romaní ibérico, también conocido como caló, es una variante de la lengua gitana o romaní que se habla en comunidades gitanas en toda España, sin ninguna distribución geográfica fija.

El rifeño

El rifeño o tarifit es una lengua bereber que se habla en la región de Melilla. Aunque no es oficial ni cuenta con ninguna protección por parte de España, el rifeño es hablado por parte de la población melillense y es una parte importante de la cultura local. El rifeño, como parte de la lengua bereber o amazigh, sí está reconocida como idioma oficial por Marruecos, junto al árabe, desde 2011.