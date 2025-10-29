Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

475 aniversario de la muerte de San Juan de Dios

Antonio Ubago

Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:56

El Centro Artístico, Literario y Científico de Granada y la asociación cultural Conoce Granada Paseando quisieron acercarnos, el pasado 20 de octubre en la Casa ... de los Pisa, al Año Jubilar 2025, cada vez más próximo, en que la Orden Hospitalaria conmemora el 475 aniversario de la muerte de San Juan de Dios, con una acto entrañable y simbólico en que Francisco Benavides, director del Archivo-Museo San Juan de Dios 'Casa de Los Pisa', disertó sobre la muerte del santo según su primer biógrafo, Francisco Castro, y cerraron el acto los mejores sones del 'ágape musical' del Coro del Centro Artístico, cada vez más afinado, que dirige Jorge R. Morata.

