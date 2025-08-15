Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Zonas calcinadas tras el incendio forestal en León EP

Una catástrofe, un voto

Qué envergadura debe alcanzar un siniestro para que la autoridad abandone sus vacaciones para acudir al lugar del desastre

Antonio Soler

Antonio Soler

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:13

A falta de serpiente de verano tenemos al ministro Puente y sus ágiles dedos en el tecleo de X. Después del descanso veraniego del culebrón ... cutre de Ábalos, el encarcelamiento de Cerdán y el entramado del hacendoso Montilla, parecía que los informativos estaban destinados básicamente a preguntarle a la ciudadanía si tiene calor y si prefiere ir por la sombra. Pero he aquí que media España se quema y las llamas se convierten en materia política. Y, claro, ahí está el fusilero Óscar Puente.

