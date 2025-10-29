Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los hermanos Machado y los presupuestos

Antonio Sánchez Trigueros

De la Academia de Buenas Letras de Granada

Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:56

Muchos lectores se sorprenderán cuando lleguen al final de estas líneas y se enteren de que los hermanos Machado son los autores de unos versos ... humorísticos sobre los presupuestos presentados por el Ministerio de Hacienda para la legislatura de 1893. En efecto, Manuel y Antonio, entonces muy jóvenes, diecinueve y dieciocho años respectivamente, colaboraban con prosas satíricas en el periódico madrileño semanal 'La Caricatura', escondidos bajo el seudónimo de «Tablante de Ricamonte», el héroe caballeresco de origen francés que osó plantarse con ánimo retador ante la mismísima corte del rey Arturo; pero, además, los dos hermanos por separado y bajo los seudónimos de 'Polilla' –Manuel– y 'Cabellera' –Antonio– venían colaborando también con este tipo de textos en dicho semanario. La publicación la dirigía un buen amigo de ambos, Enrique Paradas, con el que Manuel iba a publicar inmediatamente un volumen conjunto de poemas, que iba a ser su primer libro, 'Tristes y alegres' (Madrid, 1894), interesante libro juvenil inexplicable y largamente menospreciado por la historia literaria –honorables excepciones las de Cossío, Carballo y Orozco–.

