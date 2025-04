Supermán es la Estrellita Castro de los superhéroes, todo el mundo lo conoce por su icónico caracolillo. Este perfecto rizo es tan famoso como su ... aversión a la kriptonita, una roca extraterrestre que convierte al hombre de acero en mantequilla. Drácula le temía al ajo y Supermán al 'ajo-derse' cuando tropieza con ese pedrusco oriundo del planeta Kripton.

Supercofrade es originario del planeta Kofradía y es nuestro superhombre particular granadino, un titán que es capaz –entre otras cualidades– de transformarse en costalero y alzar un paso él solo sin resquebrajarse. En definitiva, un portento físico indestructible por su resistencia. No vuela como Supermán, pero suele salir volando cuando aparece en escena su kriptonita particular: la 'borraskita'.

«La lluvia arrastra los recuerdos por las aceras de la vida», dice Allan Felix, el personaje que encarna Woody Allen en 'Tócala otra vez, Sam'. Suena cursi pero bonito en comparación con la cantidad de cuerpos que puede arrastrar por las aceras del centro de Granada uno de esos malhadados días de Semana Santa donde se fusionan en una ciclogénesis explosiva la cera y el aguacero, dando como resultado esta letal palabra que cedo encantado a la RAE: 'aguacera'. La 'aguacera' es cuando ha llovido sobre el cerumen pegado en el asfalto y se te vienen a la cabeza las palabras del gran César Pérez de Tudela cada vez que se metía en un problema vertical: «No puedo resbalar, no puedo dar un paso en falso». César era un experto en escaladas y los granadinos en deslizamientos, así que lo más recomendable en caso de 'aguacera' es huir como un valiente y volver a casa. Una retirada a tiempo es una victoria y una escayola que te ahorras.

A Supercofrade le (a)tormentan los nublados: «Clamé al cielo y no me oyó, pues si sus puertas me abre y caen chuzos de punta sobre esta procesión, responda el cielo no yo», se le oye decir cada Semana Santa. En ocasiones, las rogativas para que no llueva de nuestro superhéroe atraen el milagro y el cielo se aclara bruscamente como si se diera cuenta de que se ha equivocado de lugar. Es el momento en que las cofradías encienden el turbo y salen a las calles con un júbilo que evoca el de Noé y su familia tras superar el diluvio. Y aquí paz y después cera.

Epílogo: la 'borraskita' es su punto débil y Panzaburramán su peor enemigo. ¿Podrá Supercofrade derrotarlos este año? Super-ratón se despedía en cada capítulo aconsejando a sus fanes «supervitaminarse y mineralizarse». Supercofrade lo hace recomendando a los suyos construirse un arca por si acaso.