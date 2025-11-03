Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El fruto de la empanada

La mini hucha de las pensiones

Antonio Mesamadero

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:06

Comenta

«Buscando en el baúl de los recuerdos de la Real Academia Española la temida palabra «sablazo», me encuentro con las siguientes acepciones: 1 - Golpe ... dado con un sable. 2- Herida hecha con él. 3- Obtención de dinero de alguien con habilidad e insistencia y sin intención de devolverlo. Las dos primeras están en franca decadencia debido a que el sable quedó obsoleto como arma de combate en conflictos modernos. Era muy lento a la hora de causar bajas en el ejército contrario y suponía un gasto de energía a las tropas que perjudicaba su rendimiento, ya que no es lo mismo darle mortero al enemigo sentadito, que perseguirlo con un sable por un cerro hasta ensartarlo. El soldado terminaba muy contento, pero con agujetas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Huétor Tájar se vuelca con la familia del niño atropellado
  2. 2 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  3. 3

    Un laboratorio de droga fue el origen de la explosión que destrozó un edificio en Atarfe
  4. 4 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz
  5. 5

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  6. 6 «Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»
  7. 7 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»
  8. 8 La Guardia Civil investiga el atropello de un niño de Huétor Tájar en la A-92
  9. 9 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  10. 10 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La mini hucha de las pensiones