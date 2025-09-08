Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El fruto de la empanada

Gloria de escuela

Antonio Mesamadero

Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:05

Tuve la suerte de tener unos maestros que moldearon mi infancia con conocimientos y afecto. Me enseñaron no sólo a leer, sino a amar la ... lectura, por eso nunca faltaba a las clases magistrales y divertidas de esa profe televisiva que se llamaba Gloria Fuertes. Había ocasiones en las que ella aparecía vestida con un uniforme escolar, bucles en el pelo y pecas pintadas con rotulador, recitando esta poesía: «Yo voy a una escuela muy particular, cuando llueve se moja como las demás. Yo voy a una escuela muy sensacional, si se estudia, se aprende como en las demás. Yo voy a una escuela, muy sensacional, los maestros son guapos y las maestras lo son más. Cada niño en su pecho va a hacer un palomar, donde se encuentre a gusto el pichón de la paz. Yo voy a una escuela muy sensacional». En definitiva, para la gran poetisa, la escuela era un segundo hogar.

