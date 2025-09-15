Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El fruto de la empanada

Generosidad en acción

Antonio Mesamadero

Lunes, 15 de septiembre 2025, 23:15

Ningún acto de generosidad motivado por la compasión, por muy pequeño que sea, se desperdicia jamás. Algún día todos nos iremos de este mundo, pero ... todo el bien que hayamos causado quedará para siempre en alguna parte. Generosidad y compasión son inseparables, como siamesas que nacen de la capacidad para sentir el dolor ajeno como si fuera propio y el deseo de ayudar a remediarlo o al menos aliviarlo. La compasión va más allá de la empatía, una palabra de significado profundo que se ha vuelto imprecisa y confusa, porque se confunde con bondad y porque por su uso y abuso se está convirtiendo en algo banal: se puede tener empatía por alguien y no mover un dedo para ayudarlo. La compasión, por el contrario, implica actuar para suavizar el sufrimiento de esa persona. En otras palabras, no es un sólo un sentimiento, sino una motivación que tiene un significado profundamente moral y activo.

