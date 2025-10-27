Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El fruto de la empanada

El barredor de otoños

Antonio Mesamadero

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:20

«Qué bonita es la magia del otoño y la caída de las hojas de los cojones». Esta reflexión, escrupulosa en el uso del idioma ... español, no proviene de un granadino malafollá que un día se levantó con el pie cambiado, sino de un jubilado con muchos galones del ejército con escoba de Inagra. Dicen que cuando un hombre ve a Dios, lo ve en todas partes. Pues bien, al que trabaja en el noble oficio de barrendero le pasa algo por el estilo cuando las aceras se tiñen de otoño: ve hojas secas por todas partes, y su problema no es verlas, sino tener que recogerlas. Hay para dar y regalar.

