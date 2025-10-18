Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pablo Iglesias: ética y política

Notas con motivo del centenario de su merute

Antonio María Claret García

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:19

Próximo ya a la ancianidad evocaba Antonio Machado uno de los recuerdos decisivos de su infancia. En 1889, de la mano de su padre, asistió ... a un mitin en los jardines del Retiro. Entre los oradores sólo uno, Pablo Iglesias, dejó huella en él. «Las palabras encendidas» del líder socialista causaron un hondo impacto en aquel niño de trece años, que muchos años después escribiría: «Al escucharle hacia yo la única honda reflexión que sobre oratoria puede hacer un niño: parece que es verdad lo que este hombre dice […] la voz de Pablo Iglesias tenía para mí el timbre inconfundible —e indefinible— de la verdad humana».

Te puede interesar

ideal Pablo Iglesias: ética y política

