Vincent Trump y la solución definitiva

Antonio Lara Ramos

Jueves, 9 de octubre 2025, 22:48

En el capítulo anterior, Donald Vincent Trump puso en marcha su gran obra para la posteridad: Alcatraz Alligator. Las redadas de invasores no cesaban. Aún ... así EE UU iba a la ruina. Llevaba tiempo pidiendo al 'traidor' Jerome Powell que la Reserva Federal bajara los tipos de interés; al muro con México había que buscarle una solución, saltaban demasiados invasores, había que pintarlo de negro para que el calor quemara sus manos; ante tanta violencia, mandó la Guardia Nacional a Washington y pizzas para los agentes… Entonces se coronó la gorra roja de campaña y su lema: «Trump was right about everything» –llevaba razón en todo–, lanzando un mensaje: «Necesito ayuda, más ayuda, un verdadero experto». Elon Musk le había traicionado. Se quejaba del país y del puñetero mundo que le habían dejado los ineptos demócratas, y clamaba: «Odio a mis adversarios», como exclamó en el funeral del 'santo' Charlie Kirk, joven promesa del movimiento MAGA.

