Jóvenes investigadores, otra apuesta del Ateneo

En este año del centenario del Ateneo de Granada es importante recordar la denominación aquel Ateneo que nacía el 6 de marzo de 1925: Ateneo ... Científico, Literario y Artístico. Inspirados en este triple enfoque que resume la vocación heredada por el actual Ateneo nos ha servido para configurar una iniciativa dirigida a jóvenes investigadores: la convocatoria de la V edición de los Premios Jóvenes Investigadores.

España arrastra un déficit en investigación que ha supuesto un lastre en la búsqueda del conocimiento en ámbitos como las humanidades, la ciencia o la tecnología I+D+i. Desde aquel unamuniano «que inventen ellos» hasta los actuales niveles de inversión en I+D —INE: 1,49% del PIB en 2023— nuestro esfuerzo se equipara al de los países de nuestra órbita. Son muchos los científicos, estudiosos y jóvenes españoles que se integran en equipos de investigación foráneos por falta de oportunidades en nuestra tierra.

Fomentar la investigación en las jóvenes generaciones es un reto del sistema educativo en sus distintas etapas. En la sociedad tecnificada que nos asedia pareciera que solo los ámbitos científicos son los únicos a los que hay que prestar atención. La promoción de la investigación debe abrirse a todas las áreas del saber y del conocimiento: ciencia, tecnología y humanidades. Este es el reto que se plantea del Ateneo de Granada, una institución privada sin ánimo de lucro, pero con plena vocación social, con los premios para jóvenes investigadores.

Desde hace un lustro, junto a la Fundación Unicaja, se convocan estos premios. En esta ocasión alcanza la V edición, con el propósito de promover y reconocer la labor científica, técnica, cultural, social y creativa de jóvenes talentos andaluces. Son tres las categorías: creación artística (trabajos de investigación en artes plásticas y visuales y diseño); letras, humanidades y ciencias sociales (trabajos en ámbitos de patrimonio, literatura, memoria histórica e intervención social y sanitaria); y ciencias experimentales y técnicas (trabajos de investigación que aborden temáticas relacionadas con las ciencias físicas, químicas, matemáticas, ciencias biológicas, geológicas, medioambientales, así como ingenierías y tecnologías aplicadas). Todo ello dirigido a jóvenes creadores, asociaciones o equipos de trabajo, de entre 20 y 35 años.

Haciendo honor al espíritu de aquel Ateneo de 1925, hoy abrimos esta oportunidad a jóvenes universitarios, de enseñanzas postobligatorias, autónomos en pequeñas empresas o bien miembros de asociaciones o grupos de investigación de los sectores afines, para que con sus trabajos muestren a la sociedad sus investigaciones científicas, artísticas y culturales.