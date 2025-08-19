Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La historia no miente

La verdad en la Historia no existe, pero se aproxima cuando recurre a fuentes contrastadas y visiones interdisciplinares. En la investigación histórica no caben la opinión ni conjeturas o suposiciones, estas y el intrusismo la han dañado

Antonio Lara Ramos

Martes, 19 de agosto 2025, 21:55

Asistimos a un cambio de orden mundial de recorrido impredecible. El que trajo fascismos y totalitarismos en los años treinta del pasado siglo terminó en ... una enorme guerra. Hoy contemplamos la reconversión de los valores de la razón que propició la Ilustración, asentados tras la Segunda Guerra Mundial, a pesar de tantas convulsiones y catástrofes humanas acontecidas en los últimos dos siglos: ignominiosa esclavitud, colonialismos e imperialismos, guerras mundiales y otras muchas definitorias del discurrir de la Historia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La hija del homicida de Arenas del Rey le quitó la escopeta tras los disparos
  2. 2

    La piscina de Granada que «es mejor que un hotel de esos con cinco estrellas»
  3. 3

    Incendio en Juncaril: «Se ha quemado todo, qué le vamos a hacer»
  4. 4

    «Le disparó a sangre fría mientras tomaba el fresco con un amigo»
  5. 5 Un nuevo terremoto sacude la provincia de Granada
  6. 6 Persecución de la Guardia Civil por la A-92 para detener a los atracadores de una familia en un área de servicio
  7. 7 Las paradisíacas cuevas de Granada que parecen sacadas de Santorini: «Es un lugar de ensueño»
  8. 8 Una colisión múltiple con heridos en la Circunvalación de Granada provoca fuertes retenciones
  9. 9

    Susto en Pinos Puente al reactivarse el incendio en la fábrica de aceite
  10. 10

    «Gritaban desesperadas y las cogimos a pulso porque nos llevaba el viento»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La historia no miente