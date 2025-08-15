Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El rincón del Ateneo

El azulejo del Carmen de los Mascarones

Antonio Lara Ramos

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:51

Hace unas semanas IDEAL (15/07/25) daba la noticia de que en el Carmen de los Mascarones habían tapiado la entrada principal de la ... calle Pagés en el Albaicín, desapareciendo la puerta de madera. «Hay una fina capa blanca que impide cualquier vistazo al interior», escribía el periodista José E. Cabrero. Y añadía: «por las ventanas y por la otra puerta quedan algunas rendijas por las que se intuye algo de su interior: matojos, escombros y paredes desconchadas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pueblo con las casas más baratas de Granada: solo 512 euros el metro cuadrado
  2. 2 El Cupón Extra de Verano de la ONCE deja 15 millones en Granada
  3. 3 Una familia de un pueblo de Granada triunfa con sus buñuelos rellenos de tomate, queso y jamón
  4. 4

    Así será la Residencia Sénior Tropical: Un gran hotel para mayores a precio de coste
  5. 5

    La Guardia Civil encuentra decenas de perros y équidos en pésimas condiciones en una finca de Güéjar Sierra
  6. 6

    Arde una vivienda en pleno centro de Aldeire con tres ocupantes en su interior
  7. 7 13 operaciones en Granada se saldan con 26 detenciones y 3.000 plantas de marihuana incautadas
  8. 8 El restaurante «único» que trae a Granada manjares de Oriente Próximo: de Siria a Líbano
  9. 9

    El Granada confirma el patrocinio principal de la Cámara de Comercio
  10. 10

    Pacheta: «Estamos pendientes de los inscritos, pero me centro en lo que tengo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El azulejo del Carmen de los Mascarones