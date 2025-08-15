El azulejo del Carmen de los Mascarones

Hace unas semanas IDEAL (15/07/25) daba la noticia de que en el Carmen de los Mascarones habían tapiado la entrada principal de la ... calle Pagés en el Albaicín, desapareciendo la puerta de madera. «Hay una fina capa blanca que impide cualquier vistazo al interior», escribía el periodista José E. Cabrero. Y añadía: «por las ventanas y por la otra puerta quedan algunas rendijas por las que se intuye algo de su interior: matojos, escombros y paredes desconchadas».

La ciudad conserva algunas huellas de la presencia del Ateneo de Granada en su etapa del siglo XX, acorde con la notable actividad desplegada en aquella 'Edad de Plata de la cultura granadina' (1922/1932). El Carmen de los Mascarones conserva en su fachada una composición de azulejos granadinos, donde reza: «En esta casa tuvo su Paraíso en el siglo XVII el poeta granadino D. Pedro Soto de Rojas, Julio de 1926», con dibujos de Hermenegildo Lanz, colocada ese año por el Ateneo. No obstante, el estado ruinoso del edificio nos llena de tristeza. Fue residencia del poeta, canónigo de la Colegiata del Salvador, donde escribiera los versos de 'Paraíso cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos'; y posteriormente, desde 1684, del escultor José de Mora (1642-1724), de cuyo taller salieron valiosas obras de imaginería, entre ellas el Cristo de la Misericordia (del Silencio).

El azulejo conmemorativo de los Mascarones estuvo vinculado al homenaje que el Ateneo rindió a Soto de Rojas con diversos actos, el más célebre: la conferencia que dictó Federico García Lorca el 17 de octubre de 1926 en la nueva sede del Ateneo, desde ese otoño, en el Teatro Cervantes.

La crónica del acto la recogió dos días después 'El Defensor de Granada', con un amplio artículo titulado: «Homenaje al poeta Soto de Rojas. El Ateneo inaugura su curso y el señor García Lorca lee una interesante conferencia». Comenzaba así: «El domingo, a las diez de la noche, inauguró brillantemente el Ateneo de Granada el curso de 1926/27, con un homenaje al poeta granadino del siglo XVII, don Pedro Soto de Rojas… una hermosa fiesta... en el salón de actos del Ateneo, materialmente lleno de una selecta concurrencia, y resultó un interesante acontecimiento que promete los mejores frutos en la labor a desarrollar el presente curso por la culta Sociedad que con tanto éxito inaugura sus trabajos… Asistían al acto distinguidas señoras y señoritas, catedráticos, escritores, artistas y estudiantes, revelando el interés con que se sigue la labor del Ateneo, donde está representada toda la vida intelectual de Granada».

Este artículo inicia una serie de noticias sobre el Ateneo de Granada: 'Rincones históricos del Ateneo'.