Del valle a la eternidad

Antonio Gil de Carrasco

Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:43

En ocasiones, la historia duerme en los libros, callada y polvorienta. Pero hay hombres capaces de despertarla, de devolverle voz y carne sobre un escenario. ... Uno de ellos es Antonio Serrano, creador incansable, maestro de tablas y guardián de la memoria. Con la pluma, con la escena y con una entrega inagotable, Serrano ha rescatado de las páginas del tiempo la batalla de Dúrcal de 1569, acontecida en los albores de la rebelión de los moriscos bajo el reinado de Aben Humeya, proclamado en Béznar. Aquella contienda, que estremeció la tierra de Granada y de las Alpujarras, fue uno de los episodios más intensos y dramáticos de nuestra historia: la resistencia de un pueblo que, tras la caída del Reino Nazarí, trataba de mantener su fe, su lengua y sus costumbres frente al poder de la Corona. Gracias al empeño de Serrano, Dúrcal se inscribe ahora en la noble estirpe de pueblos, como Quéntar, Vélez de Benaudalla o Valor, que cada año reviven la memoria de moros y cristianos. No es solo teatro: es rito, identidad, raíz que recuerda quiénes fuimos, somos y de dónde venimos. Una tradición que traspasa fronteras y que ha llegado hasta México y Perú, donde los moros expulsados de España aparecen en fiestas populares luchando junto a los pueblos originarios contra los conquistadores hispanos. Antonio Serrano es un hombre forjado en el fuego del teatro: maestro incansable, actor magistral, escenógrafo visionario y director de infinita creatividad. Desde su entrada hace más de treinta años en la compañía Mira de Amescua, ha sido columna firme, alma vibrante y, en este último año y medio, timonel sabio que conduce la nave con pasión. La obra que nos convoca es un tapiz delicado, entretejido de rigor histórico, costumbrismo y ternura, donde laten las voces de nuestro valle. Pero si esa trama adquirió cuerpo y armonía fue gracias al milagro llamado Mari Tere Puerta, que con arte refinado y sensibilidad sin medida convirtió el texto en espectáculo inolvidable. Su labor, técnica y poética, ha sido piedra angular de un triunfo rotundo.

