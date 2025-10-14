La huerta de la Mariana, en peligro

Comenta Compartir

Aunque se trata de un testimonio vivo de la Granada agraria de origen árabe y está vinculada al autor de 'El segundo hijo del mercader ... de sedas' y 'El mar de bronce', el escritor Felipe Romero Olmedo, va a ser demolida por el Ayuntamiento de Granada haciendo caso omiso a su inclusión en la Lista Roja de Hispania Nostra de Patrimonio Español en peligro de desaparición y a la férrea oposición de colectivos ciudadanos y partidos políticos. Por mucho que los vecinos tachan de «atropello cultural sin precedentes» esta demolición, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada lo va a consumar. Esta decisión, tomada contra viento y marea, ignora frontalmente las alegaciones de los partidos tanto de derechas como de izquierdas que piden su conservación, las protestas de numerosas asociaciones vecinales y, lo que es más grave, la inclusión de este conjunto único en la prestigiosa Lista Roja de Hispania Nostra, que cataloga el patrimonio español en peligro inminente de desaparición. Granada pierde una oportunidad única de dar ejemplo ante España y ante Europa de cómo cuida y valora su pasado, de cómo protege lo poco que aún le queda tras la expansión urbanística de las últimas décadas, de cómo una ciudad hace un esfuerzo e invierte en bienes culturales y defiende sus valores tradicionales. Las autoridades que están obligadas a proteger los bienes culturales y el patrimonio histórico que hemos heredado de generaciones pasadas, destruyen una huerta que es un ejemplo de arquitectura vernácula granadina, el prototipo de huerta histórica de Granada, documentada desde el siglo XIX. Luché en su día por la conservación de la Huerta de San Vicente que también estuvo en riesgo de demolición, hoy la Huerta de la Mariana está en grave peligro de ser destruida por el Ayuntamiento de Granada, perdemos los granadinos la oportunidad de dar ejemplo. La identidad de Granada se desdibuja. Se pierden sus hitos patrimoniales no convencionales (no solo palacios, sino también humildes cortijos y huertas), la ciudad se homogeniza, pierde su carácter único y se convierte en un lugar anodino sin historia propia. La Vega es un paisaje que ha inspirado literatura y ha dado identidad a esta tierra. Entre los muros de tapial de la Huerta de la Mariana y bajo la techumbre de su cortijo centenario late la memoria de la familia del novelista Felipe Romero, cuyo nombre preside la calle que mira de frente a esta finca, en un guiño de la historia que el consistorio parece empeñado en borrar. La inclusión en la Lista Roja de Hispania Nostra, un gesto de alarma a nivel nacional, es el último y desesperado intento por salvar el conjunto. El informe de la organización fue claro: se trata de un bien de «valor patrimonial excepcional y multifacético» y su pérdida sería «un daño irreparable». Una advertencia que, al parecer, en la Plaza del Carmen ha caído en saco roto. Me sorprendió que visitando el lugar una vecina, sin conocer la historia de Mariana de Pineda, me comentara que a esos terrenos se les había conocido siempre por los del ciego Pineda. El padre de Mariana de Pineda, a su prematura muerte, nombró a su hermano ciego de nacimiento, tutor de su pequeña hija Mariana de Pineda. Al negarse a su conservación, el Ayuntamiento de Granada no solo tira abajo unas paredes de tierra; arrasa con conceptos esenciales para una ciudad que aspira a convertirse en capital cultural de Europa en el año 2031. El tiempo se agota. La Huerta de la Mariana tiene prevista su demolición el próximo 14 de octubre y, como un eco de resistencia de Mariana de Pineda, clama por su defensa. No es solo un terreno; es nuestra historia, un paisaje que ha conmovido a poetas y viajeros románticos durante siglos. Por nuestra ciudad, por nuestro pasado, por nuestro futuro: ¡Actuemos ahora! Exijamos al Ayuntamiento una solución que conserve este legado para nuestra ciudad. ¡Salvemos la Huerta de la Mariana!

