Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Editorial

Angustia sanitaria, traspié electoral

Sábado, 11 de octubre 2025, 22:14

Comenta

El escándalo de los cribados en Andalucía, un angustioso drama para las 2.000 mujeres afectadas por los retrasos en el resultado de sus mamografías, ... revela la importancia de mantener la inversión pública en el sistema sanitario para garantizar los controles de prevención y, a la vez, evitar errores de diagnóstico como el que sacude a la sanidad andaluza. Saldada hasta ahora con la renuncia forzosa de la consejera de Salud y la contratación de un centenar de profesionales, la crisis no solo ha abierto una herida de una profundidad aún desconocida en la lucha contra el cáncer de mama y, por extensión, en el control de las enfermedades. Es un traspié para el presidente de la Junta de camino a su reválida en las urnas el próximo año. Están todavía por ver las consecuencias que tiene esta falla en la confianza en las instituciones, especialmente médicas, en el futuro electoral de Juan Manuel Moreno Bonilla, convertido en la referencia moderada del PP en España. Un retroceso en su comunidad, la más poblada del país, puede dar al traste con el declarado reto de Alberto Núñez Feijóo de obligar a Pedro Sánchez a adelantar las elecciones generales con la intención de desplazarle de La Moncloa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La dana Alice anega calles, carreteras y viviendas en varios puntos de Granada
  2. 2 Denuncia un ataque vandálico contra su casa mientras dormía en Huétor Vega
  3. 3 El mecánico de Almuñécar que frustró el atraco al Banco de Granada
  4. 4

    Maracena reordenará una zona urbana con un nuevo Mercadona y un parque de 3.000 metros
  5. 5

    El alcalde de La Malahá presenta su renuncia al cargo tras 14 años
  6. 6

    «El agua caía con tanta fuerza que podríamos estar hablando de muertos»
  7. 7 Herido grave tras chocar contra el muro de un desguace en la A-92G de Granada
  8. 8 El Granada homenajea a Dori, la joven de 28 años fallecida en un accidente de tráfico
  9. 9

    «Si no lloró con el homenaje al acabar fue por vergüenza»
  10. 10

    El asesino de El Jau pierde su última oportunidad para librarse de 31 años de cárcel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Angustia sanitaria, traspié electoral