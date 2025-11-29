Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

«Sabemos que el fiscal general del Estado es culpable, pero no sabemos ni de qué ni porqué. Para ello aún tendremos que esperar el tiempo que el juez se tome para escribir la sentencia como dijo ante un alegre auditorio»

Ángel Iturbide

Periodista

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:36

Tengo una amiga que cuando algo no comprende o la deja perpleja dice que se ha quedado en el trueno. Pues así estoy yo desde ... que me asaltó, por sorpresa y sin esperarlo, el fallo del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Y no es porque lo considere culpable o inocente, dado que no tengo ninguna formación jurídica al respecto, y que lo que yo piense como lego en leyes no tiene ningún valor, sino porque el fallo llega sin sentencia; llega un 20 de noviembre cuando celebramos los 50 años de la muerte del dictador y lo hace cinco días después de dejar visto para sentencia la vista cuando la premura y las urgencias no son propias del sistema judicial de este país. ¿Se acuerdan ustedes del Caso Poniente? Dieciséis años se han cumplido desde la irrupción de la policía en el Ayuntamiento de El Ejido y poco o nada ha ocurrido desde entonces porque a pesar de haber condena creo que nadie ha entrado en prisión todavía. Y remarco lo de creo porque, a pesar de que me tengo por bien informado, en este tiempo casi se me está olvidando lo que ocurrió y, así como me está pasando a mí, supongo que les ocurrirá a todos incluidos los jueces que son quienes tienen que hacer valer sus decisiones judiciales.

