Premonitorio

Hace unos años vi una película que me tuvo atrapado en el sofá durante sus 107 minutos de duración. Se titulaba 'Contagio' y en síntesis ... trataba sobre una pandemia mundial por culpa de un virus de la gripe que se propagó por todo el mundo causando millones de muertos. La película se rodó en 2011 y nueve años después sufrimos una nueva pandemia, esta vez de verdad, que segó la vida de unos 15 millones de personas en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. En septiembre de 2022 se estrenó (y también vi) una serie española que tenía por título, algo a estas alturas bien conocido y sufrido, como es el término 'Apagón'.

El contenido ya se lo pueden imaginar, una sociedad que se tiene que adaptar a vivir en un mundo sin electricidad, sin telecomunicaciones ni medios de transporte después de un apagón generalizado causado por una tormenta solar. En este caso el apagón no duró unas horas sino que se prolongó en el tiempo. Así que casi tres años después de estrenarse la serie va y nos toca vivir nuestro particular apagón, aunque en este caso duró unas pocas horas. En Almería, dicen, más que en ningún otro sitio. También he visto algún capítulo de 'The Walking Dead', una serie estrenada en 2010 centrada en las fechorías que va provocando por ahí una legión de muertos vivientes que, a juzgar por las 11 temporadas que se llevan emitidas no hay manera de acabar con ellos. Pero qué quiere que le diga, a mí los zombis me aburren.

Una vez que has visto reventar la cabeza a unos cuantos cientos de estos caminantes que van, en su mayoría, como a cámara lenta y como que se caen; con los brazos por delante y una vez que has visto cómo pegan bocados a cuantos con ellos se cruzan, como que pierde el interés y entonces desconectas la tele y miras a tu alrededor si hay alguno en la habitación y si no lo hay, que es lo previsible, sigues con tu vida. No obstante, tanto 'Contagio' como 'Apagón' han resultado ser premonitorios y lo que en la ficción vimos se ha convertido, con pocas diferencias, en realidad. De lo que estoy convencido es de que los zombis estos no aparecerán, aunque haya zombis por ahí bien vivos.

El problema del apagón del lunes ha venido después, una vez que recuperamos la electricidad. Cada uno lo vivimos a nuestra manera y los que residimos en pueblos o ciudades pequeñas lo sobrellevamos mejor que muchos de los que están en grandes urbes que se quedaron tirados sin poder volver a sus hogares. Y los que viajaban en tren, atrapados en medio de la nada. Y, por supuesto, todas esas historias personales de gente encerrada en ascensores o de aquellos que necesitan la electricidad hasta para respirar. Y el que no se consuela y no ve las ventajas en lo malo es porque no quiere. Como esa viajera que se trasladó en tren desde Madrid con hora y media de retraso y afirmó que el no tener AVE en Almería nos había salvado del apagón. Entiendo el sentido de sus palabras, pero que entiendan el mío: si no se hubiera inventado la rueda nos habríamos ahorrado muchos muertos en la carretera.

Por mi parte viví una tarde plácida escuchando la radio y leyendo después de una larga siesta exenta de remordimiento. Tuve más preocupación por la comida que tenía en el congelador que por la ausencia de la televisión o el móvil. Y tampoco eché en falta que el Gobierno me informase de las causas de la caída de la red, eso entendí llegaría más tarde. Porque además, cada vez que oía a un técnico intentar explicar lo que había ocurrido con términos tan especializados como incomprensibles, me daban ganas de solicitar la muerte asistida. No les ocurrió lo mismo a los dirigentes del Partido Popular, ávidos por conocer qué había pasado y preocupados por saber dónde estaba el presidente del Gobierno que, sabemos, estaba reunido y presidiendo el comité de crisis. Curiosamente la preocupación que no han tenido por saber dónde se encontraba Carlos Mazón el 29 de octubre pasado la tuvieron por querer ver al presidente en la tele explicando las causas del apagón. Y supongo que en algún momento las conoceremos y que se asumirán responsabilidades, de eso no me cabe ninguna duda.

Porque la estrategia del PP aburre ya tanto como la de los zombis para conseguir pegar bocados a unos y otros. En pandemia hicieron lo mismo, si el Gobierno decía arre ellos decían so. Y, por un lado, me gustaría saber cómo habrían actuado ellos en una pandemia o en un apagón sin precedentes; pero, por otro, echando mano del refranero español: 'más vale malo conocido que…' Ahí lo dejo.