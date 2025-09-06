Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Puerta Purchena

Maldito humo

«Lo que no alcanzo a entender es porqué de día se aprecia poco y por la noche el mal olor y la contaminación se intensifican. Desconozco las razones por las que la oscuridad parece que avive el incendio»

Ángel Iturbide

Periodista

Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:08

Me duele la cabeza. No mucho, un poco. Llevo así desde anoche. Lo peor de todo es que empieza con un punto de dolor que ... se mantiene y si se queda ahí no pasa nada. Lo malo es cuando no se detiene y va muy poco a poco, muy poco a poco a más y termina con una jaqueca o migraña, no sé exactamente cuál será, que me lleva a dar paseos por el pasillo mientras dentro de la cabeza se forma una especie de martilleo acompasado que dura y dura. Todo ello va acompañado de náuseas, bostezos que lo único que hacen es que entre más aire en mi cuerpo que provoca nuevas náuseas que terminan en vómitos. Cuando el martilleo constante en el interior de mi cabeza se hace menos intenso y consigo apoyarla en una almohada es posible que consiga dormirme. Si lo hago, al despertar, por lo general, el dolor ha cesado y me encuentro como en una nube que podría calificar de placentera, me entra hambre y ganas de vivir. El episodio ha cesado y vuelvo a ser yo.

