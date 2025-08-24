Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Puerta Purchena

Mala imagen

«En un momento en el que no te puedes rascar la oreja sin que te pillen cuatro o cinco cámaras instaladas en la calle resulta que no son capaces de grabar a quienes destrozan todo lo que pillan o no hay policía que vigile nada»

Ángel Iturbide

Periodista

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:32

Los años pasan y la percepción que los almerienses, y quienes nos visitan, tienen de nuestra ciudad no cambia e, incluso, es cada vez más ... negativa. Se acometen obras, mejoras, muchas de ellas de importancia que están cambiando la fisonomía de la capital, pero el problema luego es el mismo, ese no varía. La falta de mantenimiento o la incapacidad de nuestros gestores de cuidar las cosas, de mantenerlas, son manifiestas, y así nos va. También la falta de visión, de planificación, de coordinación… porque da la sensación de que en la Plaza Vieja consideran que cuando una obra se termina, acaba también la actuación del ayuntamiento; y eso no es así sino que las obras hay que mantenerlas, la ciudad hay que cuidarla, mimarla y tenerla en las mejores condiciones siempre. El problema es que en esta Almería eso no se entiende así y las más de las veces se buscan justificaciones al desastre fuera cuando lo que hay que hacer es mirar dentro.

