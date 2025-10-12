Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Puerta Purchena

Libertad, de boquilla

«Para mí que las decisiones personales deberían ser sagradas, en las que nadie pudiera intervenir y mucho menos recortar. Ya ocurrió con la ley de eutanasia contra las que alzaron la voz muchos en un intento por revertir la decisión de aquellos que querían recurrir a una muerte digna»

Ángel Iturbide

Periodista

Domingo, 12 de octubre 2025, 11:08

El Partido Popular se está especializando en las últimas semanas en meterse en todos los charcos que le salen al paso. Bien sea en los ... que les ponen otros, bien en los propios. La última polémica llega en torno a la ley del aborto por la que se tiene que crear un registro de médicos objetores que no quieran realizarlos. Se trata de un registro confidencial que tiene como objetivo conocer fehacientemente a dónde pueden acudir las mujeres que desean abortar. Tan simple como eso. Pues bien, la polémica ha estallado y amenaza con abrir una grieta en el partido difícil de gestionar y con consecuencias claramente negativas. En el fondo lo que subyace es un lío descomunal en el liderazgo del PP, una lucha de intereses entre la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el del partido, Alberto Núñez Feijóo.

