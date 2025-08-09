Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Puerta Purchena

Indiferencia

«Ha llegado un momento que nos molestan los inmigrantes, los parados, los enfermos, los que pasan hambre, los que viven en la miseria. Nos molesta la pobreza y, en consecuencia, los pobres a los que culpamos por serlo»

Ángel Iturbide

Periodista

Sábado, 9 de agosto 2025, 23:08

Últimamente me pregunto a menudo cuándo perdimos la dignidad colectiva y la humanidad. Cuándo abandonamos nuestros más preciados valores de solidaridad, empatía, unidad, respeto, tolerancia, ... trabajo, esfuerzo,… para convertirnos en seres egoístas, cerrados en nosotros mismos, en definitiva, en una sociedad suma de diferentes individualidades indiferentes hacia los males que padece el resto. Una comunidad que ha dado la espalda a lo más elemental que debe presidir una sociedad como es el apoyo, la generosidad y la solidaridad entre unos y otros. Y de lo que escribo hay múltiples ejemplos que nos llevan a una deriva social en retroceso, una deriva que nos ha hecho perder todo aquello que nos transmitieron nuestros mayores y aquello que recogimos en el discurrir de nuestro camino vital. Y si en esa deriva hemos caído todos como sociedad, difícilmente vamos a transmitir ningún valor que merezca la pena a nuestros descendientes. Porque nosotros lo hemos perdido todo y no nos va a quedar más remedio que volver a empezar: empezar bien o mal, pero volver a iniciar el camino.

