Puerta Purchena

¿Qué estáis haciendo?

«Y como de costumbres en contra de nuestra sacrosanta identidad colectiva va la cosa imagino que Vox ya estará preparando mociones en los ayuntamientos y diputaciones españoles para que se prohíba el Black Friday o Halloween»

Ángel Iturbide

Periodista

Sábado, 16 de agosto 2025, 22:52

La religión musulmana es una «ideología extremista» que «trae consigo sus propias leyes que son incompatibles con nuestra cultura». «Hay que proteger a los españoles ... de quienes buscan imponer una ideología totalitaria, disfrazada a veces como religión». Tajante. Así de contundente se mostró el líder de Vox para justificar la moción presentada por su partido en la localidad murciana de Jumilla por la que se aprobaba la negativa a dejar instalaciones deportivas municipales para celebrar rezos y cultos musulmanes. Moción introducida en el orden del día del pleno por el único concejal que Vox tiene en la localidad y que, para más vergüenza y sonrojo de quienes la apoyaron, ni siquiera la votó, porque el edil se abstuvo. Toda una manifestación de pleitesía y de colocarse a los pies de los voxistas por parte del Partido Popular que sí la votó afirmativamente.

