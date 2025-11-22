Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Puerta Purchena

Sin perdón

«Superamos con éxito ese tránsito complicado que va de la dictadura a la democracia y fuimos capaces de unirnos todos. Vivimos crisis sociales y económicas, pero sobre todo, nos sacudió lo más duro del terrorismo al que vencimos»

Ángel Iturbide Elizondo

Periodista

Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:07

Comenta

Salvo cuando me miro en el espejo o escucho los ruidos de mi interior me da la sensación de que el tiempo no acaba de ... pasar. Hasta que de pronto soy consciente de que no es así, como ocurrió el jueves pasado al tomar conciencia de que habían transcurrido 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco Bahamonde. Diecisiete tenía yo aquel 20 de noviembre de 1975 y lo primero que hicimos fue salir a la calle a ver qué pasaba, a ver qué daba aquello de sí. Salimos con alegría, festejando a escondidas la muerte de quien no debió manejar nuestro presente y decidir nuestro futuro nunca. Ni por méritos propios ni por formación, pero claro, contra un golpe de estado poco se puede hacer, sino hacerle frente, y si no logras frenarlo pues ahí tienes al general Franco casi 40 años de dura dictadura. Conocida la noticia yo no la asumí del todo hasta que no vi cómo en las aulas del instituto en el que estudiaba se sustituía la fotografía del dictador por la de Juan Carlos que suponía una ventana abierta al mañana. Los crucifijos, ahí quedaron. Volviendo al 20N los sentimientos fueron diferentes según quien los tuviera. En mi casa mis padres afrontaron la jornada entre la tristeza y el miedo al futuro. Sus hijos entre la alegría y la ilusión. Y con muchas expectativas por lo que habría de venir. Se cerraba una etapa trágica y se vislumbraba otra plena de optimismo, eso sí, con todas las cautelas posibles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Familias extranjeras viajan a Granada para dejar a sus hijos adolescentes y aprovechar las ayudas
  2. 2

    Herido muy grave un conductor de 20 años en un accidente en Castilléjar
  3. 3 Queman las terrazas de dos bares en Guadix
  4. 4 Descubren a un hombre de 85 años colocando cebos envenenados en un pueblo de Granada
  5. 5 Nevada Shopping enciende el árbol de Navidad más alto de Europa
  6. 6 Aumentan los robos de carteras en el Centro de Granada
  7. 7

    Comienza la transformación de la antigua residencia de Fray Leopoldo en viviendas
  8. 8

    Un conductor ebrio choca contra una columna publicitaria en Granada
  9. 9 La ayuda de 200 euros al mes por hijo que puede incluir el Gobierno desde el año que viene
  10. 10 Las zonas en las que va a hacer más frío antes de que vuelvan las lluvias a Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sin perdón