Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Puerta Purchena

Mala gente

«Nos hemos tirado un año de mentira en mentira; de versión en versión; de polémica en polémica; de carnaza para los tertulianos de café y barra de bar sin haber conseguido nada más allá del hartazgo»

Ángel Iturbide Elizondo

Periodista

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:23

Comenta

Quien siga esta columna semanal se habrá dado cuenta de que durante dos semanas he faltado a mi cita de los domingos. No ha sido ... por nada malo al contrario, sino por un viaje de ocio y placentero. Cuando inicié el camino tierra adentro lo hice con el firme propósito de aislarme de la atroz actualidad que nos cae como una losa día sí y día también, con el firme deseo de intentar no enterarme de nada. Fue imposible. Ahí he comprendido eso de que la información no hay que buscarla, es ella la que te busca a ti. A mí me encontró y de qué manera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  2. 2 Estampan su coche contra una farola en Guadix y abandonan el vehículo
  3. 3 Rescatan a una mujer atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín
  4. 4

    Cuatro pretensiones de fichajes supeditadas al futuro de Martin Hongla
  5. 5 Elvira, la joven que lucha para que Granada sea Capital Europea de la Cultura
  6. 6

    La Academia de Bellas Artes de San Fernando pide la demolición total del hotel Reuma
  7. 7 El joven arqueólogo granadino que volvió a la Alpujarra para buscar sus tesoros
  8. 8

    «Hemos escuchado unos golpetazos muy fuertes y luego un alarido desgarrador»
  9. 9 Fallece a los 72 años Pedro Álvarez, alcalde de Motril entre 2004 y 2007
  10. 10 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Mala gente