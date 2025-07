Comenta Compartir

Imagino que son muchas las cosas que como sociedad estamos haciendo mal, pero hay una que nos debe alarmar y preocupar por encima del resto. ... Se trata de la violencia contra las mujeres. O dicho de otra manera, que se siga matando mujeres a manos de sus maridos, ex maridos o parejas como está ocurriendo en estos momentos. Siempre ha sido preocupante, pero lo de este año es insoportable. Siempre lo es. Porque no puede haber ninguna justificación ni racional ni ideológica ante tanta barbarie. Los crímenes machistas, sí machistas, son siempre repudiables y condenables porque nadie puede quitar la vida a su pareja, a su mujer ni a nadie porque sí, porque estoy enfadado o porque me afecta el calor. Pero hemos dado un paso más allá en la crueldad de la violencia de género, sí de género. Ahora muchos de esos asesinos sin escrúpulos van más allá y no sólo matan a las mujeres sino que en ocasiones no lo hacen, las dejan vivas y a quienes matan son a sus hijos para que la mujer tenga que vivir con un dolor insoportable. Y algunos no solo matan a sus mujeres, ex mujeres o parejas, también en ocasiones a los hijos de la mujer, sean de ambos o no, sino que luego se quitan la vida cuando lo que tendrían que hacer es primero quitarse la vida y luego seguir muertos que nadie los iba a echar de menos.

En junio nueve personas fueron asesinadas por sus maridos, ex maridos o parejas. NUEVE mujeres muertas en solo un mes. Además, un niño fue víctima de violencia vicaria y murió asesinado a manos de su padre. En lo que va de año, seis meses, han sido asesinadas 21 mujeres y 3 menores han sido víctimas de la violencia vicaria; dos de ellos eran hijo o hija del agresor y uno solo era hijo de la mujer. Esas son las víctimas directas de la violencia machista porque al margen de ellas, 12 niños, niñas o adolescentes han quedado huérfanos tras el asesinato de sus madres. «Mi mujer y yo no siempre pensamos de la misma manera y diferimos en muchas cuestiones y discutimos y debatimos, pero ello no nos lleva a coger un cuchillo, un martillo o a matarnos» Y escribía más arriba que algo estamos haciendo mal como sociedad. Se necesitan más denuncias, mayor complicidad social con las maltratadas, más acciones y programas de prevención, más información y más juzgados especializados en violencia de género con resoluciones ágiles y condenas contundentes y disuasorias. Pero lo peor que estamos haciendo, en algunos casos no en todos, es negar la violencia de género. Eso es alarmante. Y ahí buena culpa de ello la tiene Vox que aún no ha reaccionado como se espera a la violencia machista y no ha dado el paso adelante para dejar atrás la violencia que ellos denominan familiar. En todas las familias hay diversidad de opiniones y se discute y uno se enfada. Mi mujer y yo no siempre pensamos de la misma manera y diferimos en muchas cuestiones y discutimos y debatimos, pero ello no nos lleva a coger un cuchillo, un martillo o a matarnos. Y fruto de esa negación que hace Vox de la violencia de género; y fruto de esas prácticas políticas de negar muchos aspectos de la violencia machista que hace el PP con el fin de conseguir los apoyos de la ultraderecha para poder gobernar en algunas comunidades autónomas viene lo más alarmante de todo. Lo que nos debiera hacer reaccionar de manera contundente porque el problema que se está gestando es grave e insoportable. Son nuestros jóvenes. Uno de cada cuatro jóvenes; el 25% de ellos considera que la violencia de género es un invento ideológico. Son negacionistas de la violencia machista. Y reducen los crímenes machistas en la pareja a mera violencia familiar entre iguales. Y a esta corriente se van sumado cada vez más mujeres, mientras que en el caso de los chicos el negacionismo alcanza proporciones alarmantes. Según el estudio 'Juventud en España 2024', la radiografía que sobre las nuevas generaciones realiza cada cuatro años el Instituto de la Juventud, en solo un cuatrienio se han duplicado los españoles de entre 15 y 34 años que defienden que la violencia de género y las políticas específicas para prevenirla, combatirla y repararla no son más que un invento ideológico. Otro dato preocupante es que en solo cuatro años se han duplicado tanto las chicas como los chicos que creen que la violencia de género no existe, con la notable diferencia de que en el caso de ellas solo lo piensa una de cada ocho chicas (13%), mientras que en el caso de los chicos que así lo defienden son el doble, casi uno de cada cuatro (23%). Así pues, combatir la violencia de género resultará cada vez más difícil si no somos capaces de trasladar a la juventud que se trata de un problema cada vez más grave y, sobre todo, que nadie está por encima de nadie y que cuando un hombre maltrata, golpea o mata a una mujer eso es, simplemente, violencia. Y además de la peor, machista.

Temas

Violencia de género