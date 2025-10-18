Dani, nos han ninguneado

No sé yo si en tu ingenuidad de los 10 años esperabas que tu carta a la alcaldesa tuviera su efecto y, finalmente, se construyera ... en Retamar-El Toyo un campo de fútbol de los de verdad, de los de once contra once, o que, cuando menos, la alcaldesa, María del Mar Vázquez, acusara recibo de tu carta y te llamara para comentarte los planes municipales en torno a las infraestructuras deportivas para este barrio o, incluso, que te hubiera invitado a la presentación de ese proyecto deportivo que deberá estar terminado en seis meses. Yo, en mi escepticismo de los 67 años, no. El caso es que el lunes pasado la regidora de la ciudad presentó el proyecto del Arena Center de El Toyo, como ves el nombre ya da muestras de las aspiraciones internacionales de la infraestructura, en el que se invertirá un millón de euros europeos y que albergará campos o canchas, no sé cómo se denominan, para practicar fútbol-playa, tenis-playa, balonmano-playa, rugby-playa, voley-playa; además de vestuarios, espacios de fitness al aire libre, gimnasio, quiosco concesionado (o sea sitio donde poder comer y beber alguna cosa), 62 plazas de aparcamiento y gradas móviles para eventos. Lo mejor es que todo ello contará con la mejor de las arenas procedentes de Cádiz, y eso ya me dejó más tranquilo porque si llegan a poner la arena que hay en las playas, por denominarlas de alguna manera, de Retamar o El Toyo el hospital de Alta Resolución no daría abasto para curar restregones y abrasiones varias.

El proyecto «refuerza esa identidad costera y activa que nos define y nos posiciona como destino internacional en turismo deportivo azul», dice la alcaldesa quien apostilla que la obra «habla de una Almería más saludable, más cohesionada y más abierta al mundo». En la información publicada en este mismo periódico, se puede leer que la infraestructura se suma a la estrategia municipal de convertir El Toyo en un referente del turismo deportivo y activo. «Este proyecto es una muestra más de nuestra firme apuesta por el deporte como herramienta de cohesión social, dinamización económica y promoción turística», afirma María del Mar Vázquez, quien destacó que «El Toyo se consolida como un espacio privilegiado para la práctica deportiva al aire libre, con instalaciones modernas, accesibles y pensadas para todos los públicos». El Toyo otra vez, la joya de la corona sobre la que orbita todo. No es Retamar-El Toyo o El Toyo-Retamar, no; es El Toyo, así que a los de Retamar…

«No os queda otra, a ti y a todos los niños que quieren jugar al fútbol en un campo de verdad, que seguir desplazándoos hasta Cabo de Gata para entrenar o utilizar como porterías de fútbol las del campo de rugby»

Pero aunque la alcaldesa se refiere a instalaciones modernas, accesibles y pensadas para todos los públicos en el fondo lo que subyace es un intento por dinamizar turísticamente la zona, que no digo que esté mal, y atraer no solo a turistas sino, incluso, a equipos nacionales e internacionales que puedan venir a entrenar al Arena Center de El Toyo. Así lo corrobora el concejal de Ciudad Activa, Antonio Jesús Casimiro, al destacar la calidad hotelera de la zona, la cercanía al mar y la capacidad organizativa de Almería que convierten este enclave en un lugar ideal para concentraciones, entrenamientos y competiciones de arena a nivel nacional e internacional.

Así pues, la suerte está echada y no os queda otra, a ti y a todos los niños que quieren jugar al fútbol en un campo de verdad, que seguir desplazándoos hasta Cabo de Gata para entrenar o utilizar como porterías de fútbol (aunque sean altísimas), las instaladas en el campo de rugby que se habilitó en El Toyo y que apenas ha sido concebido y utilizado como tal. Eso, o llamar al nuevo propietario de la UD Almería para ver si en la futura Ciudad Deportiva que se presentó el 29 de enero pasado y que se construirá (hablo en futuro porque creo que aún no se ha colocado ni la primera piedra), en El Toyo con al menos cuatro campos de fútbol once os hacen un hueco y os dejan entrenar allí. Siempre que el Dreambeach no vuelva a la zona donde se ha venido celebrando los dos últimos años porque si miras en internet, aunque no hay un anuncio oficial de que vuelva a celebrarse en este recinto, algunas páginas especializadas dicen que previsiblemente así será dado el éxito de las dos últimas ediciones.

Hasta el 3 de noviembre se pueden presentar ofertas para el Arena Center El Toyo que se prevé estará en uso en verano. Así pues, Dani, no nos queda otra que estar atentos a las informaciones de los medios de comunicación y de los partidos políticos que son quienes harán seguimiento al proyecto y mientras tanto espero que no pierdas tu ingenuidad, lo mismo que sé que mi escepticismo perdurará siempre.