Dani, nos han ninguneado

«Lo mejor es que contará con la mejor de las arenas procedentes de Cádiz, y eso ya me dejó más tranquilo porque si llegan a poner la arena que hay en las playas, por denominarlas de alguna manera, de Retamar o El Toyo el hospital de Alta Resolución no daría abasto para curar restregones y abrasiones varias»

Ángel Iturbide

Periodista

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:17

Ángel Iturbide

Periodista

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:17

Comenta

No sé yo si en tu ingenuidad de los 10 años esperabas que tu carta a la alcaldesa tuviera su efecto y, finalmente, se construyera ... en Retamar-El Toyo un campo de fútbol de los de verdad, de los de once contra once, o que, cuando menos, la alcaldesa, María del Mar Vázquez, acusara recibo de tu carta y te llamara para comentarte los planes municipales en torno a las infraestructuras deportivas para este barrio o, incluso, que te hubiera invitado a la presentación de ese proyecto deportivo que deberá estar terminado en seis meses. Yo, en mi escepticismo de los 67 años, no. El caso es que el lunes pasado la regidora de la ciudad presentó el proyecto del Arena Center de El Toyo, como ves el nombre ya da muestras de las aspiraciones internacionales de la infraestructura, en el que se invertirá un millón de euros europeos y que albergará campos o canchas, no sé cómo se denominan, para practicar fútbol-playa, tenis-playa, balonmano-playa, rugby-playa, voley-playa; además de vestuarios, espacios de fitness al aire libre, gimnasio, quiosco concesionado (o sea sitio donde poder comer y beber alguna cosa), 62 plazas de aparcamiento y gradas móviles para eventos. Lo mejor es que todo ello contará con la mejor de las arenas procedentes de Cádiz, y eso ya me dejó más tranquilo porque si llegan a poner la arena que hay en las playas, por denominarlas de alguna manera, de Retamar o El Toyo el hospital de Alta Resolución no daría abasto para curar restregones y abrasiones varias.

