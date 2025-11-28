Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Tercio de Quites

Y parece que fue ayer

Andrés Ollero

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:11

Comenta

Se anuncia una Exposición Universal...

Como saben también algunos de mis amigos, que se han interesado por ello, la edición sevillana de ABC viene publicando ... los lunes un serial, que puede llegar a la quincena, sobre los lances parlamentarios suscitados por las secuelas de la Expo 92.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Si esta mañana has pasado por estas dos calles de Granada podrían haberte multado con un dron
  2. 2 Piden cárcel para una concejal de Igualdad por pegar presuntamente a una mujer para tapar una agresión sexual
  3. 3 Black Friday en Carrefour: ofertaza en aceite de oliva virgen extra Coosur con la compra de dos garrafas
  4. 4 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  5. 5 La investigación apunta a una muerte por asfixia en el crimen de la granadina Concha
  6. 6

    Las 69 viviendas en el Camino de Ronda que empezarán a construirse en primavera
  7. 7 El frente frío trae lluvia a Granada en menos de 48 horas: zonas más afectadas de la provincia
  8. 8 El asador tras el cochinillo más famoso de Granada: «Jugoso y más ligero que de Despeñaperros hacia arriba»
  9. 9 El camarero de Granada que disfruta «haciendo feliz a la gente»
  10. 10

    Fomento y Armilla acuerdan una solución para acabar el carril del PTS tras 16 meses de paralización

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Y parece que fue ayer