Tercio de Quites

Somos un Estado laico

Andrés Ollero

Magistrado Emérito del Tribunal Constitucional

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:57

«Los musulmanes, inmigrantes o no, son como cualquier otro ciudadano; con sus deberes y con sus derechos».

Javier Martínez Torrón.

Entre esos derechos, nada ... menos que constitucionales, está el de practicar sus cultos religiosos, también en grupo –por qué no…– y al aire libre. No faltará algún desconocedor de nuestra Constitución que considere esto incompatible con un Estado laico. No es nada extraño en aquellos laicistas que suscriben un sagrado temor a que cualquier elemento de origen religioso pueda contaminar la pintoresca virginidad que atribuyen a un Estado notablemente promiscuo. Más sorprendente es que se hayan apuntado al bombardeo, en tierras murcianas. algunos gallardos concejales de Vox, celosos defensores de una presunta virginidad de las costumbres hispánicas.

