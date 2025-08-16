Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Los tontos de guardia

«Este personaje, a la sazón ministro de transportes, se pone a hacer chistes con la tragedia de los incendios soslayando a la vez sus responsabilidades en la gestión de los ferrocarriles. Autores hay que dicen que, este ministro, ha quedado de guardia para hacer oposición a la oposición y tapar las vergüenzas de su jefe»

Andrés García Lorca

Catedrático de Universidad en el Área de Análisis Geográfico y Regional

Sábado, 16 de agosto 2025, 22:52

El ecuador de agosto siempre se ha caracterizado por la alegría que imprime la festividad de la Asunción, la conocida como 'Virgen de Agosto'; romerías, ... fiestas y verbenas tachonan la geografía española y desde las pequeñas aldeas a las grandes ciudades se convierten en espacios de encuentro y diversión para vecinos y visitantes. Este año, sin embargo, estas alegrías se han visto truncadas por la enorme cantidad de incendios forestales que asolan el territorio nacional y que están dejando una estela de muertes, sin olvidar las pérdidas de bienes materiales que han constituido el patrimonio, así como los recursos de personas y comunidades, a los que hay que añadir la pérdida de aquellos elementos que eran referencia de sus recuerdos y que constituyen ese otro patrimonio inmaterial que no se puede cuantificar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un terremoto con epicentro en Vegas del Genil se siente en todo el Cinturón
  2. 2 El fuego de un coche ardiendo en la autovía de la Costa provoca un incendio forestal
  3. 3 La ayuda de 930 euros al mes que pueden pedir ya miles de mayores de 52 años a la Seguridad Social
  4. 4

    La fortuna toca el Nevada Shopping con un cupón de 15 millones: «Al enterarme se me fue la cabeza»
  5. 5

    Un incendio en San Miguel Alto pone en alerta a Granada
  6. 6

    Un guardia civil salva a un hombre de 89 años de morir ahogado en Salobreña
  7. 7 El restaurante de Granada que «vuelve al origen de la cocina» a través de las brasas
  8. 8 Los problemas económicos del Granada impiden inscribir a Faye, Arnaiz, Pascual y Hormigo
  9. 9 El pueblo de Granada donde el atún rojo de almadraba se ha convertido en su protagonista
  10. 10

    El Granada mantiene pendientes a sus fichajes por inscribir

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los tontos de guardia