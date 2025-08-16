Los tontos de guardia

El ecuador de agosto siempre se ha caracterizado por la alegría que imprime la festividad de la Asunción, la conocida como 'Virgen de Agosto'; romerías, ... fiestas y verbenas tachonan la geografía española y desde las pequeñas aldeas a las grandes ciudades se convierten en espacios de encuentro y diversión para vecinos y visitantes. Este año, sin embargo, estas alegrías se han visto truncadas por la enorme cantidad de incendios forestales que asolan el territorio nacional y que están dejando una estela de muertes, sin olvidar las pérdidas de bienes materiales que han constituido el patrimonio, así como los recursos de personas y comunidades, a los que hay que añadir la pérdida de aquellos elementos que eran referencia de sus recuerdos y que constituyen ese otro patrimonio inmaterial que no se puede cuantificar.

En estos días, la imagen de España que ofrece la NASA, captada por el sensor VIIRS, nos muestra una realidad dantesca de la distribución de los incendios; ciertamente que los de origen natural son explicables, dadas las características del modelo climático mediterráneo, pero se ven coadyuvados y potenciados por la mala gestión del medio natural que padecemos. Otra cosa son los provocados por intereses muy concretos, unos relacionados con los usos del suelo y otros como el de Tarifa, muy preocupante, pues se puede pensar que está provocado para distraer a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y realizar otros delitos con más impunidad, tal vez el paso de drogas.

Otro elemento de mortificación de la ciudadanía ha sido el sistema ferroviario; nunca se ha conocido mayor acumulación de incidencias, molestias y daños a los viajeros, por la irresponsable gestión de este sistema modal de transportes. Lógicamente este caos ferroviario no es proporcional a los daños de un incendio, pero sí es un síntoma de una ineficiente gestión de un servicio público y de desprecio a la ciudadanía.

Pero hete aquí que ambas realidades, la de los incendios y las ferroviarias, se han venido a conjugar en la misma persona como es el caso del señor Oscar Puente, muy conocido por su similitud con los 'pitecántropos' (literalmente hombres monos; nombre que recibieron los primitivos 'homo erectus' que describiera el profesor Dubois al descubrir estos homínidos). Resulta que, este personaje, a la sazón ministro de transportes, se pone a hacer chistes con la tragedia de los incendios soslayando a la vez sus responsabilidades en la gestión de los ferrocarriles. Autores hay que dicen que, este ministro, ha quedado de guardia para hacer oposición a la oposición y tapar las vergüenzas de su jefe, o sea que es el tonto de guardia del Gobierno de España; mientras su jefe disfruta de vacaciones pagadas por los españoles en la Mareta.

Para mas sobresaltos de los españoles que quieren o pueden disfrutar de sus vacaciones y fiestas, surge como una ensoñación un nuevo líder espiritual en España, como es el señor Abascal que, si bien representa a una parte importante del espectro político español, aspira a ser guía espiritual y moral de su electorado; para ello ha introducido en el discurso político un ataque a la Iglesia Católica, con despiadadas acusaciones a los obispos de un supuesto clientelismo con el Gobierno, para ocultar sus pecados y mantener sus privilegios económicos, vamos, casi como un nuevo Savonarola del siglo XXI.

Pero además trata de generar tensiones, como si no las hubiera, con el tema migratorio, desestabilizando la convivencia y la paz social innecesariamente para buscar un rédito político. No se si es el desordenado deseo por el poder o por la estulticia propia de un iluminado, fundamentar una estrategia política en un simplista esquema ideológico de malos y buenos, patriotas y traidores, en vez de ofrecer propuestas de gestión y generación de esquemas de valores que, posibiliten la inclusión de las personas en un proyecto de avance y paz social, teniendo a la justicia y al derecho como principios motores de la acción política.