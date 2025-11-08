Me resultó sorprendente y muy acertada la referencia que, el presidente valenciano, Sr. Mazón, previa a su dimisión, sobre la distinción entre una persona que ... ha cometido errores con consecuencias lesivas y la mala persona en clara referencia a Pedro Sánchez, lo que me llevó a consultar sobre el concepto de mala persona en psicología, encontrado unas referencias muy interesantes y que en gran medida responden a mi propia percepción de este histriónico personaje así como otros y otras que lo acompañan.

De forma muy sintética podemos decir que, las llamadas malas personas, como es el caso de Sánchez o Bolaños, se caracterizan por la falta de empatía, cuyo síntoma más acentuado es el narcisismo, que los hace incapaces para conectar emocionalmente con los demás, por lo que suelen ignorar el sufrimiento ajeno e incluso burlarse del mismo. Son así mismo embusteros redomados, la mentira o el hacer una alteración fraudulenta de la realidad para evadir responsabilidades, unido a la utilización del victimismo para la manipulación emocional, son tácticas habituales para lograr convencer a los sectores sociales menos cualificados o más débiles. Pero lo más relevante desde el plano de responsabilidad institucional, es su falta de respecto a las normas sociales y morales que rigen a la sociedad, no tienen escrúpulos. Un recorrido por las hemerotecas o por la memoria de cualquier ciudadano informado, podrá comprobar la evidencia de lo reseñado.

Lo ocurrido estos días con el aniversario de la catástrofe de Valencia, vuelve a ponerse de manifiesto la capacidad manipuladora del gobierno 'sanchista' en orden a la alteración de la verdad y obviando el deber de auxilio por tacticismo político. Vaya por delante el reconocimiento de que parte de responsabilidad de la catástrofe, con resultado de muertes, la tuvo la Generalidad valenciana, pero también la tuvo y muy especialmente el Gobierno de España, pese a que el relato construido sobre lo ocurrido no lo reconozca o lo oculte.

Las competencias de la Comunidad Autónoma de Valencia le obligaban a mantener los cauces despejados de los sistemas hidrográficos y la subordinación de la planificación territorial a los posibles riesgos naturales para evitar las situaciones derivadas de los mismos, pero no olvidemos que muchas actuaciones o no actuaciones tenían origen y causa en el gobierno de Ximo Puig (PSOE) que gobernó 8 años frente a los 800 días de Mazón (PP). De otra parte, el gobierno central negó la asistencia humanitaria y la reparación de los daños de manera inmediata, actuando muy tarde y con posterioridad a la acción ciudadana, cuando las unidades militares estaban preparadas para actuar de inmediato, lo cual es una canallada, pues se pudo evitar muchos sufrimientos y daños a la población afectada. Personalmente puedo afirmar que cuando tenía la representación del Gobierno como subdelegado, ocurrió una riada en el Levante almeriense, actué con la Guardia Civil evacuando a las personas afectadas, perimetrando las zonas de riesgo para evitar accesos y auxiliando a los que lo necesitaban, paralelamente pedí la colaboración de la unidad militar más próxima, la Brigada de La Legión, que en un tiempo récord, unas horas, se puso a la disposición de los alcaldes de la zona para ayudar a paliar los efectos de la riada, quitando barro, limpiando calles y retirando vehículos. La Junta de Andalucía (PSOE) parece que se enteró tarde y acudió cuando el peligro ya había pasado.

Teniendo como referencia mi propia experiencia, no logro explicarme por que no actuó la Delegación del Gobierno ni los efectivos militares más próximos y sobre todo, me escandaliza el cinismo de Sánchez y su orden tácita de no actuación; junto a ello, no logro explicarme la actuación de la jueza de Catarroja, mas preocupada del recibo del aparcamiento de la periodista que almorzó con Mazón, que de los responsables reales de no haber generado los sistemas de protección activos y pasivos que hubieran evitado esas decenas de muertes. Espero que la Justicia llegue a las familias afectadas y deje de construirse sobre relatos manipulados y se establezca sobre hechos reales objetivos.