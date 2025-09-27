¿Inocentes o ingenuos?

En declaraciones a la prensa, el Sr. Sánchez, ha afirmado con rotundidad que tanto su querida esposa como su hermano son inocentes y así se ... demostrará. Según su planteamiento, ambos familiares, atendiendo al sentido etimológico del término inocente, son personas que no han causado daño, son seres puros y no corrompidos; claro que para el presidente es totalmente normal, pues, como es sabido por todo el mundo, el practicar el derecho de pernada sobre los bienes públicos es un privilegio que le corresponde a él y por añadidura a su familia.

Tal vez lo que quería decir es que sus familiares, debido a la parvedad de sus respectivos intelectos han sido unos ingenuos, pues han actuado sin cautela ni experiencia, confiados en el poder omnímodo que detenta su esposo y hermano, el Sr. Sánchez, dado que, al ejercer como un autócrata, tiene el poder suficiente para conjurar cualquier denuncia o favorecer cualquier petición o deseo.

Realmente, la identificación de la ciudadanía española con la ingenuidad ha sido una constante en el relato del Sr. Sánchez, ello se explica en la exposición de su argumentario político y en las justificaciones de sus decisiones políticas e institucionales; pero ojo, su identificación no corresponde con el significado etimológico de la palabra ingenuo, hombre libre, como lo atestiguaba Cicerón o Tito Livio, si no que corresponde al significado actual de este término, tal es el de inocente, cándido, incauto o bobo. Es por esta falta de consideración por lo que los ciudadanos no le conceden credibilidad alguna, de ahí que lo tachen de cínico y embustero; el problema se ha agravado con sus comparecencias internacionales, evidenciando su verdadera dimensión como primer ministro, un personaje inconsistente y muy primario, incapaz para participar en el debate político actual o responder con responsabilidad de hombre de estado a los retos de la problemática internacional.

En España asistimos al espectáculo protagonizado por los encausado en los procedimientos penales de todos conocidos, pero muchos saben que esta situación está siendo observada en los entornos judiciales europeos, por lo que en el gobierno de España hay quienes se tientan la ropa y aunque argumente contra los procedimientos de los jueces, saben cuál es el verdadero alcance de sus manifestaciones , pues no dejan de ser perros que ladran en los caminos mientras la justicia sigue andando.

En este río revuelto en el que se ha convertido la política española los hay que aprovechan, ya sea para lograr subvenciones millonarias, como es el caso de viejos militantes etarras por su compromiso con la justicia a favor de los palestinos, sin olvidarnos de los subvencionados por asuntos varios que encuentran en estas situaciones un nicho para el ejercicio de la violencia, pero sin riesgos, que para eso está Marlaska como madre protectora. En otros casos y ante la evidencia de su pérdida de peso político, hay quienes buscan y señalan a un supuesto enemigo, como es el caso del conocido político de Junts, J. Turull, que no duda en acusar a Andalucía de robar a Cataluña por reducir los impuestos autonómicos o subvencionar a las mascotas y usuarios de gimnasios; claro que ello no sorprende ni ofende, pues ¿Qué puede decir el representante de un partido como es «Juntos por Cataluña» y ex miembro de un gobierno corrupto, malversador y derrochador de los recursos del estado español? pues eso, ladrar.

La guinda del pastel del desconcierto la protagoniza la orden de salida, como «acompañante» de la llamada flotilla humanitaria, del buque de guerra Furor sin permiso de las Cortes ni conocimiento oficial de su misión. Total, si los españoles son muy ingenuos ¿Para qué dar explicaciones?