La 'Hispanidad' como realidad

Con la palabra Hispanidad, se define a la comunidad de los pueblos hispánicos que se han ido constituyendo en el devenir histórico a partir del ... descubrimiento de América; se fundamenta en tres realidades constitutivas como son, la raza, la religión y la lengua, aunque tal vez habría que significar alguna mas como es la cultura o el derecho. El día escogido para su celebración es el 12 de octubre, fecha del descubrimiento de América

Paralelamente, en este mismo día y desde 1892, se celebra la Fiesta Nacional de España, como referencia a la integración de los reinos de España por los Reyes Católicos y al nacimiento del Estado moderno, si bien toma carta de naturaleza en 1987 por la Ley 18 de 7 de octubre. Queda claro que hoy celebramos la unidad de España.

El desarrollo del conocimiento científico ha permitido ir reconstruyendo la realidad histórica de la proyección española en el mundo, desmontando las mentiras de lo que se ha venido en llamar 'La Leyenda Negra'. Una realidad heroica sin parangón en la historia de la humanidad por los valores aportados al desarrollo y civilización de una parte muy importante del mundo y de la que los españoles debemos sentirnos orgullosos. Pero hoy, en nuestra España actual, se pone en crisis todo un proceso de evolución histórica y de esfuerzo colectivo por intereses mezquinos o presiones inducidas de grupos radicales, disfrazados de partidos políticos, contrarios a los intereses nacionales y a la mayoría de los españoles.

Lo que entristece la festividad de hoy es la realidad política e institucional de España, cuyas conductas y decisiones contradice el ser y el sentir de la grandeza de estas efemérides, colocando a España en una situación, no solo de irrelevancia internacional, sino que también de desafección con las democracias occidentales con las que han venido funcionando en el seno de sus alianzas.

En lo que respecta a la política interior, España vive una realidad difícil conducida por un gobierno de payasos, golfos y oportunistas que no representan a la mayoría del pueblo español, al que desprecian y humillan con sus conductas horteras, no exentas de zafiedad. Desde 'la banda de la longaniza', o sea de la 'txitorra' en euskera, a la carcajada cínica y chulesca del presidente del Gobierno en sede parlamentaria, o de la caja de embuste de la Moncloa a la parcialidad de determinados órganos institucionales, sin olvidar la incompetencia político-técnica de los ministros, los españoles no sentimos impotentes y desesperanzados. Recuperar la dignidad de las instituciones del Estado, el funcionamiento democrático de los partidos, la gestión eficiente de los recursos, así como la generación de un sistema educativo que, no solo cualifique y por lo bajo, sino que cree ciudadanos con espíritu crítico para avanzar en la búsqueda de los derechos, libertades y obligaciones de los españoles en este proyecto común que hoy conmemoramos.

Hoy también se celebra la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, una festividad de profundo sentido cristiano, no solo por la advocación religiosa, es que es la fiesta del compañerismo de los guardias entre sí y con la sociedad donde se inscriben. Siempre he pensado que el modesto ágape con que se cerraban los actos, era y es un acto importante y pese a que se ha suspendido no impide que sea reivindicado, pues ha sido una norma en el origen de esta celebración. Pero también es tiempo de reconocimiento por su misión al servicio de España y el deseo, como consta en su himno, de que «Viva honrada la Guardia Civil».

Y ante las noticias de este fin de semana de que el presidente Trump ha pedido expulsar a España de la OTAN, significar que no pasa de ser un desahogo mental, pues España tiene un papel importante en la estructura militar y es un referente en la calidad y profesionalidad de sus recursos humanos.