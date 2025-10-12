Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La 'Hispanidad' como realidad

«l desarrollo del conocimiento científico ha permitido ir reconstruyendo la realidad histórica de la proyección española en el mundo, desmontando las mentiras de lo que se ha venido en llamar 'La Leyenda Negra'. Una realidad heroica sin parangón en la historia de la humanidad»

Andrés García Lorca

Catedrático de Universidad en el Área de Análisis Geográfico y Regional

Domingo, 12 de octubre 2025, 11:08

Comenta

Con la palabra Hispanidad, se define a la comunidad de los pueblos hispánicos que se han ido constituyendo en el devenir histórico a partir del ... descubrimiento de América; se fundamenta en tres realidades constitutivas como son, la raza, la religión y la lengua, aunque tal vez habría que significar alguna mas como es la cultura o el derecho. El día escogido para su celebración es el 12 de octubre, fecha del descubrimiento de América

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denuncia un ataque vandálico contra su casa mientras dormía en Huétor Vega
  2. 2

    El alcalde de La Malahá presenta su renuncia al cargo tras 14 años
  3. 3

    «El agua caía con tanta fuerza que podríamos estar hablando de muertos»
  4. 4 Sierra Nevada recibe sus primeras nieves tras el verano por la borrasca Alice
  5. 5

    «Si no lloró con el homenaje al acabar fue por vergüenza»
  6. 6 Cuándo entra en vigor la nueva tasa de alcohol para todos los conductores
  7. 7 Las 4 localidades de España que se han repartido el premio de Euromillones
  8. 8 El aparejador que se tiró al barro para montar su propio taller de cerámica en Granada
  9. 9 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica
  10. 10 Luis Portero, caso reabierto 25 años después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La 'Hispanidad' como realidad