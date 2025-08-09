Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Hacer el agosto

«Es lamentable comprobar cómo un litoral como el almeriense, que por sus condicionamientos naturales presenta una oferta de productos para el desarrollo de una culinaria de primerísimo nivel, se quede reducida a un uso masivo de productos procesados de calidades bajas y precios altos»

Andrés García Lorca

Catedrático de Universidad en el Área de Análisis Geográfico y Regional

Sábado, 9 de agosto 2025, 23:08

A nadie se le escapa que la frase «hacer el agosto» tiene un profundo sentido económico, al estar referida a las ganancias extraordinarias que el ... sector servicios obtiene a causa de las vacaciones en este tradicional mes veraniego. Lo encomiable es que esas ganancias extraordinarias sean producto del aumento de ventas debido a una mayor afluencia de clientes, pero la realidad es que, para muchos empresarios, hacer el agosto es esencialmente ganar más dinero, aunque ello implique bajar la calidad del servicio.

