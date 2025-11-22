Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

260 legionarios

«Los datos confirman una regresión de la práctica religiosa por lo que ello tiene apariencias de verdad, pero la realidad de la presencia social del cristianismo es otra como lo evidencia el cambio producido en la religiosidad de la sociedad, que pasa de ser cuantitativa a cualitativa como lo muestran las vivencias de miles de jóvenes en su compromiso cristiano»

Andrés García Lorca

Catedrático de Universidad en el Área de Análisis Geográfico y Regional

Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:07

En estos días se ha reabierto una vieja polémica sobre la crisis del catolicismo en España y en general sobre el cristianismo, ofreciendo datos, algunos ... muy curiosos, pero de dudosa credibilidad, en base a los cuales se sobreentiende aquella famosa frase en la que se afirma : «España ha dejado de ser católica» y que acuñara Manuel Azaña en su memorable discurso ante las Cortes el 13 de octubre de 1931. Aunque Azaña, en ese discurso considera que, la pérdida o desafección de los ciudadanos del catolicismo no es cuestión de números sino por la pérdida del «esfuerzo creador de su mente». En cualquier caso, los datos confirman una regresión de la práctica religiosa por lo que ello tiene apariencias de verdad, pero la realidad de la presencia social del cristianismo es otra como lo evidencia el cambio producido en la religiosidad de la sociedad, que pasa de ser cuantitativa a cualitativa como lo muestran las vivencias de miles de jóvenes en su compromiso cristiano.

