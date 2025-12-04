Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Anatomía de un farsante

Marcial Vázquez

Politólogo

Jueves, 4 de diciembre 2025, 23:17

Comenta

Sinceramente, yo siempre he sido partidario de los epítetos conocidos como insultos a la hora de hablar públicamente. Ya sé que hay mucha hipocresía y ... se confunde la elegancia y la compostura con la buena educación, pero en ocasiones hay personas y pensamientos que solo merecen como respuesta o calificativo una palabrota. Por eso no entiendo el revuelo ocasionado porque Raxoi llamase «guarro» a Paco Salazar, un presunto acosador sexual que era muy cercano a Pedro Sánchez, seguramente otro desconocido para él. El problema de este arranque canallita del antilíder pepeiro es que suena tan forzado y tan impostado que a nadie le ha importado más allá de los tertulianos-esclavos de la izquierda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El chalet de lujo con pista de tenis que se vende en el Área Metropolitana de Granada
  2. 2 El alcalde de Pinos afirma sentir vergüenza de haber gobernado con IU, tras la moción de censura
  3. 3 Cortes en la A-92 por el vuelco e incendio de un camión en Granada
  4. 4 El bar de Granada que ofrece «bocados argentinos y rock and roll»
  5. 5 La cabalgata de Granada cambia el recorrido y tendrá un espectáculo de drones
  6. 6 María Pérez será la estrella de una cabalgata de Reyes olímpica y con guiños a Granada 2031
  7. 7 El guiño a Granada de los nuevos árboles plantados en la calle San Antón
  8. 8 ¿Qué supermercados y centros comerciales de Granada abren el puente de diciembre?
  9. 9 Más lluvia y frío antes de un nuevo cambio de tiempo en Granada
  10. 10

    Un acuerdo con mejoras salariales permite desconvocar la huelga del manipulado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Anatomía de un farsante