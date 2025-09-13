Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Librería. EFE
Tribuna

Tiempos para la épica

La Literatura, en cualquier caso, no es una actividad frívola ni inocente y quienes tratan de convertirla en algo intrascendente también están manifestando una toma de partido.

Ana Moreno

Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:55

Cuando estudiamos Bachiller, aprendimos pronto en Literatura la diferencia entre épica y lírica: la primera, para expresar la subjetividad, para mostrar los sentimientos… y la ... segunda, para contar lo que pasa en el mundo: aventuras y gestas que protagonizan grandes héroes y personajes singulares. Otra cosa es que en La Ilíada, en la corte del rey Arturo o en el Amadís de Gaula, aparte de las hazañas de los personajes, aparezcan también sus pasiones; que Cervantes ponga en boca de Don Quijote las palabras «Yo sé quien soy» como una afirmación categórica del yo frente al mundo y reivindique la libertad, o que muchos poetas –la manifestación lírica por excelencia- pidan en sus versos la paz y la palabra, resistan, sean vientos del pueblo y se lancen a la calle para anunciar un tiempo nuevo, para exigir la paz, para expresar la solidaridad, para luchar contra la injusticia y la explotación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea deja un herido grave en las fiestas de Ogíjares
  2. 2 El bar más antiguo de un pueblo de Granada que lleva el nombre de un histórico Papa
  3. 3 Una panadería de Granada inventa el postre más granadino: tarta de queso de torta de la Virgen
  4. 4 Apuntan a tres menores «jugando con un mechero» como presuntos autores del incendio de la Fuente de la Bicha
  5. 5

    La noche sin dormir del padre de María Pérez: «Trabajo de lo que sea»
  6. 6 Prisión para el detenido por matar a un hombre y retener a la esposa de la víctima en Huétor Santillán
  7. 7

    María Pérez vuelve a proclamarse campeona del mundo en 35 kilómetros
  8. 8 Al Covirán se le hace largo el partido
  9. 9

    La fiesta en la casa de María Pérez tras su nueva hazaña
  10. 10 Albuñol se emociona con la llegada de su vecino Miguel a Santiago tras caminar 1.200 kilómetros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Tiempos para la épica

Tiempos para la épica