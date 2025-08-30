Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EP
Tribuna

Verano

Sufrimos por los incendios de este verano que destruyen vidas humanas y casas, animales y especies vegetales, pero debemos saber que son la consecuencia de un modelo social y económico que no cuida la naturaleza.

Ana Moreno Soriano

Sábado, 30 de agosto 2025, 22:30

Parafraseando a Charles Baudelaire, ser sublime sin interrupción supone un esfuerzo constante y, seguramente, un objetivo imposible de alcanzar, porque los seres humanos nos movemos ... en contradicciones e, igual que no somos siempre sublimes, tampoco podemos estar siempre sufriendo, ni ser felices ininterrumpidamente. Vamos de nuestro corazón a nuestros asuntos, no por interés –y mucho menos por frivolidad- sino porque necesitamos hacer la compra y la comida, cuidar a las personas que queremos, hablar con las amigas, leer un libro, reír, cantar… Somos todo eso y también el mundo que nos rodea y del que formamos parte –la realidad que nos influye y nos construye–, y nos situamos, según nuestra conciencia, en un contexto histórico que nos interpela y nos exige una respuesta, porque tenemos una responsabilidad y porque muchas personas, entre las que me encuentro, no queremos abandonar toda esperanza, como Dante a las puertas del Infierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un incendio en la fábrica de perfumes de Armilla moviliza a Bomberos de Granada
  2. 2

    Un fuego en un colchón del Clínico obliga a desalojar a una veintena de pacientes y acompañantes
  3. 3

    El Granada se aboca a salidas y movimientos de última hora
  4. 4 Normalizada la circulación tras un accidente múltiple en la A-92 a su paso por Cijuela
  5. 5

    Guadix despide a Rosa, la vecina que cambió la imagen de la discapacidad
  6. 6

    50 días entre la vida y la muerte
  7. 7 La cafetería especializada en tostadas de novela de un pueblo de Granada
  8. 8

    Una inversión de 93 millones permitirá depurar el agua de 30 municipios
  9. 9

    Desalojan a 210 pasajeros de un tren Granada-Madrid en otra jornada de retrasos ferroviarios
  10. 10

    Los nacimientos caen mientras las mascotas aumentan en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Verano

Verano