La obra de Luis Cernuda está más vigente que nunca sesenta años después de su muerte ABC

Luis Cernuda

Cuando me acerqué por primera vez a su poesía, me llamó la atención que, para el título de uno de sus libros, tomara un verso de Gustavo Adolfo Bécquer.

Ana Moreno Soriano

Jaén

Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:35

El pasado veintiuno de septiembre se cumplieron ciento veintitrés años del nacimiento de Luis Cernuda en Sevilla. Cuando me acerqué por primera vez a su ... poesía, me llamó la atención que, para el título de uno de sus libros, tomara un verso de Gustavo Adolfo Bécquer, sin duda el poeta del amor que leíamos las adolescentes, aunque era mucho más: un visionario romántico, libre, irracional, subjetivo, que transita entre la realidad y el sueño y crea una poesía y una poética que trascienden su tiempo e influyen poderosamente en toda la lírica posterior. También en la poesía de Cernuda, en el poemario Donde habite el olvido, aparecido en mil novecientos treinta y cuatro. Antes ya había publicado, entre mil novecientos veintisiete y mil novecientos treinta y uno, Perfil del aire y Los placeres prohibidos, entre otras obras que expresaban las tendencias poéticas del momento, desde la poesía pura al surrealismo. En estos años se relaciona con Juan Ramón Jiménez y otros poetas contemporáneos, como Emilio Prados, Manuel Altolaguirre, Vicente Aleixandre y Federico García Lorca, sin olvidar a Pedro Salinas, de quien fue alumno en la Universidad de Sevilla; también por entonces viaja a Madrid, a Málaga, a París, a Barcelona…, traduce a algunos escritores franceses y colabora en revistas literarias con textos en verso y prosa.

