Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Tribuna

De colores

Resulta que ese modelo social de colores y acentos distintos molesta a gente que, por ignorancia, porque saben bien a qué intereses sirven o porque han asumido el discurso del odio (...)

Ana Moreno Soriano

Jaén

Domingo, 17 de agosto 2025, 17:17

Hay tres cosas en blanco y negro que me gustan y de las que guardo un buen recuerdo: el chocolate con leche y almendras que ... era una de las delicias de mi infancia, las fotos que nos hacía en los años setenta el amigo Miguel Ruiz Durán y las películas de Humphrey Bogart y Charles Chaplin que vi por primera vez en televisión; ahora, creo que esa marca de chocolate ya no existe, conservo las fotos en una caja como testigos vivos y amables de aquellos momentos y siempre estoy dispuesta a volver a ver El halcón maltés o El gran dictador.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio de Pinos Puente en el que han muerto dos trabajadores está controlado pero mantiene dos focos activos
  2. 2

    Un terremoto con epicentro en Vegas del Genil se siente en todo el Cinturón
  3. 3

    «Qué pena de Paquillo y Ramón, entraron a trabajar y no han salido»
  4. 4

    El pacto que apagó los fuegos de Pinos Puente tras el homicidio de Rafa
  5. 5 La ayuda de 930 euros al mes que pueden pedir ya miles de mayores de 52 años a la Seguridad Social
  6. 6

    Un incendio en San Miguel Alto pone en alerta a Granada
  7. 7 Pinos Puente suspende sus fiestas y decreta tres días de luto
  8. 8

    La fortuna toca el Nevada Shopping con un cupón de 15 millones: «Al enterarme se me fue la cabeza»
  9. 9 El fuego de un coche ardiendo en la autovía de la Costa provoca un incendio forestal
  10. 10

    Este Granada está tieso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal De colores

De colores