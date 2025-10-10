La fortaleza de la poesía

Comenta Compartir

Hace unos días, dicté una conferencia con este título en el Ateneo de Granada y en colaboración con el festival Cultur-Alh que se celebra ... por primera vez en el recinto de la Alhambra y otros lugares durante estos días. Efectivamente, la poesía es una fortaleza, una fuerza de nuestra ciudad, desde los poetas arábigo andaluces a los poetas de la Otra Sentimentalidad. Durante siglos, Granada ha sido protagonista de hitos fundadores y decisivos para el desarrollo de la poesía en lengua española. Y en estos tiempos en los que se pretende encontrar el escaparate internacional que enseñe el valor cultural de nuestra ciudad al mundo, la poesía es un bastión imprescindible. En los últimos treinta años, Granada ha aportado al acervo poético del país cinco premios nacionales de poesía y otros tantos de la crítica nacional, una revolución poética paralela a la «movida cultural» de los años ochenta y la consolidación y madurez actual de los poetas más jóvenes.

Hoy quiero destacar el ciclo que el Ateneo de Granada puso en marcha en el año 2011 con el título de 'Poesía en el Jardín'. El ciclo surgió de una conversación con el director de la Casa de los Tiros cuando nos contaba el pasado poético musical del jardín interior de aquella casa durante las veladas del Festival Internacional de Música y Danza. En consecuencia, el Ateneo propuso a la Casa de los Tiros, organizar cuatro sesiones en cada uno de los martes de septiembre en las que intervinieran poetas acompañados de uno o varios músicos, poniendo en marcha ciclos intergeneracionales, respetuosos con la igualdad, en los que se mezclaran en cada sesión con los/las jóvenes emergentes y brillantes poetas consagrados, al igual que en el caso de los músicos. A pesar de toda una serie de dificultades que se manifestaron desde la escasez económica del comienzo hasta la envidia de las penúltimas ediciones, el proyecto atrajo muy pronto el interés de distintas instituciones como el Centro Andaluz de las Letras, la Universidad de Granada, la Fundación José Manuel Lara, el Centro Lucini, etc., así como el interés de un público que se ha ido multiplicando en cada edición, sobre todo en los últimos años en los que nos forzaron a emigrar al Cuarto Real de Santo Domingo, siendo acogidos por el Ayuntamiento y, ganando en comodidad y aforo. En definitiva, un ejemplo de cara a lo que Granada pueda ofrecer al mundo de aquí en adelante. ¿Se imaginan ustedes todos los jardines de Granada llenos de poesía?

Temas

Poesía

Granada