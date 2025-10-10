Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El rincón del Ateneo

La fortaleza de la poesía

Álvaro Salvador

Viernes, 10 de octubre 2025, 22:59

Comenta

Hace unos días, dicté una conferencia con este título en el Ateneo de Granada y en colaboración con el festival Cultur-Alh que se celebra ... por primera vez en el recinto de la Alhambra y otros lugares durante estos días. Efectivamente, la poesía es una fortaleza, una fuerza de nuestra ciudad, desde los poetas arábigo andaluces a los poetas de la Otra Sentimentalidad. Durante siglos, Granada ha sido protagonista de hitos fundadores y decisivos para el desarrollo de la poesía en lengua española. Y en estos tiempos en los que se pretende encontrar el escaparate internacional que enseñe el valor cultural de nuestra ciudad al mundo, la poesía es un bastión imprescindible. En los últimos treinta años, Granada ha aportado al acervo poético del país cinco premios nacionales de poesía y otros tantos de la crítica nacional, una revolución poética paralela a la «movida cultural» de los años ochenta y la consolidación y madurez actual de los poetas más jóvenes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La dana Alice anega calles, carreteras y viviendas en varios puntos de Granada
  2. 2

    Albayda se planta ante el aumento de vandalismo y robos en los coches
  3. 3 Herido grave tras chocar contra el muro de un desguace en la A-92G de Granada
  4. 4 Una joven herida al caerle un trozo de cornisa y calles cortadas por lluvia en Granada
  5. 5 Las lágrimas del granadino Custodio, invitado sorpresa de La Revuelta: «Gracias por cumplir»
  6. 6

    Afectados por el cierre de la clínica dental de Granada se concentran frente al centro
  7. 7 Los ganadores del Nobel de Química 2025 llevan más de 20 años trabajando con la UGR
  8. 8 La dana Alice deja las primeras nieves de la temporada en Sierra Nevada
  9. 9

    Un equipo de Granada descubre una terapia prometedora contra el cáncer de pulmón
  10. 10

    Gegsa declara desierta la concesión de Los Cármenes tres meses después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La fortaleza de la poesía